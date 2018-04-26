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Türkiye batar diyen Almanlar batıyor! Yüzlerce kişiyi kovdular

Her dönem Türkiye'de kriz çığırtkanlığı yapan ve sürekli battı ithamları kullanan Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ta işten çıkarmalar başladı

26 Nisan 2018 Perşembe 21:52
Türkiye batar diyen Almanlar batıyor! Yüzlerce kişiyi kovdular

Son yıllarda büyük zorluklar yaşayan Almanya'nın ciro ve işçi sayısı açısından en büyük bankası Deutsche Bank işten çıkarmalara başladı. Bankanın bu adımı, bugün açıklanan kar rakamları ardından geldi.

İlk çeyrekte kârı yüzde 79 oranında sert düşen dev bankanın ABD'de bugün 300 civarında yatırım bankacısını işten çıkardığı yarın da 100 kişiyi daha işten çıkaracağı belirtildi.

Bankadan daha önce yapılan açıklamada Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı alanını yeniden şekillendirme ve ek maliyetleri azaltmaya yönelik bazı tedbirler alınacağı duyurulmuştu.

Açıklamada, bu kapsamda ve Avrupa'ya daha fazla odaklanmak amacıyla bankanın, özellikle kurumsal ve yatırım bankacılığı ile altyapı fonksiyonlarında, 2018'in geri kalanı boyunca iş gücünü önemli ölçüde kısmayı ve özellikle ABD ve Asya'da tahvil satışları ve hisse senedi alım satım işlemlerini azaltmayı planladığı belirtilmişti.

KÂRI ÇOK SERT DÜŞTÜ

Deutsche Bank'tan bugün yapılan bir diğer açıklamaya göre ise banka bu yılın birinci çeyreğinde piyasalardaki 376 milyoneuroluk kar beklentisine karşın 120 milyon euro net kar elde etti. Geçen yılın aynı çeyreğinde 575 milyon euro net kar açıklayan bankanın karı, böylece yaklaşık yüzde 79 azaldı.

2018 yılının ilk çeyreğinde, net gelirler ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüşle 7 milyar euro oldu. Bunda, temel olarak döviz kuru hareketleri, özellikle avronun ABD doları karşısında değer kazanması ve Kurumsal ve Yatırım Bankacılığındaki düşük gelirler etkili oldu.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:52
  1. Almanya
  2. Deutsche Bank
  3. Alman Deutsche Bank

YORUM YAZ

  • nn30 dk önce
    ALLAH BELALARINI VERSİN BİR TEKMEDE SİZ VURUNŞU BAKIMDANKİNLİYİM BİR DOSLAR AĞIZLARINDA ARKAMIZDA KUYU KAZDILAR TERÖRBESLEDLERTURKIYEDE DARBELERİN ARKASINDA DURDULARHAK İLE İNSANLIK İLE ALAKASI YOK
  • HalilHalil42 dk önce
    Bu dogru degil.Almanya ekonomisi cok güclü.Issizlik son yirmibes yilin altinda.Ihracatta rekor kirildi.Yalniz ekonominin iyi gidisati halka pek yansimiyor.Enerji ve konut giderleri de artiyor.
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