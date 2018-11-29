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'Türkiye batacak' diyen Deutsche Bank çakıldı!

Her dönem Türkiye için kriz çığırtkanlığı yapan ve sürekli 'Türkiye battı' ithamları kullanan Deutsche Bank'ta başlatılan kara para operasyonu sonrasında Alman finans devinin hisselerinde büyük bir düşüş yaşandı. İlk dakikalarda yüzde 4 azalan hisseler, halen değer kaybını sürdürüyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 20:06
'Türkiye batacak' diyen Deutsche Bank çakıldı!

Almanya güne, polislerin kara para aklama operasyonları ile uyandı. Dünyanın en büyük olduğu belirtilen Deutsche Bank'ın hisse senetleri bu haber karşısında adeta eriyor, dev kayıplar yaşanıyor.

Borsada çakıldı

Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri kısa süre içerisinde yaklaşık yüzde 4 düşerek, 8,27 eurodan işlem görmeye başladı. Saatlerin ilerlemesiyle kayıp daha da artarken, Deutsche Bank'ın hisseleri adet bazında 8,18'e kadar geriledi.

Maliye ve polis baskını

Frankfurt'ta bulunan Deutsche Bank binasına, polislerin yanı sıra aralarında vergi memurlarının da bulunduğu 170 kişilik bir ekip baskın gerçekleştirdi. Alman medyasına göre ise vergi müfettişlerinin de yer aldığı grup sabah altıdan beri bankanın merkezinde arama yapıyor.

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank’ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:06
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