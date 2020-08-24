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Spor Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu
Spor

Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-24 15:58:41 -
Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezon fikstürü belli oldu


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun fikstürü belirlendi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 16 Ekim'de başlatılması planlanan sezonun ilk hafta maç programı şöyle:

Sigortam.Net-Ankara Anadolu Basket

Budo Gemlik Basketbol-Semt77 Yalovaspor

Mamak Belediyesi-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket

Global Connect Travel Düzce-Akhisar Belediye Basketbol

Bakırköy Basketbol-16. takım (Ligin 16. takımı henüz açıklanmadı)

Final Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor

Samsunspor-Bornova Belediyesi

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kura çekiminde konuşan TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, "Basketbola dönmek için çok heyecanlıyız. Doğru önlemlerle, riskleri minimuna indirerek basketbola dönme amacındayız. Bunun için bir protokol yayımladık ve çok kapsamlı önlemler aldık. Tüm senaryoları belirledik. Çok dinamik ve değişken bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte sürekli koordine halde olmalıyız. Test maliyetleri ile ilgili tüm kulüplerimizin sıkıntıda olduğunu biliyoruz ancak sağlığı ikinci plana atmamız gibi bir durum söz konusu olamaz. Maliyetleri minimuma çekmek için her ihtimali değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 27 Eylül-4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ve bu ligdeki takımların mücadele edeceği Erkekler Federasyon Kupası'nda da grup eşleşmeleri belirlendi.


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