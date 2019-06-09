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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

- Sigortam.net İTÜ Basket: 69 - OGM Ormanspor: 65- Sigortam.net İTÜ Basket, play-off final serisinde durumu 2-1'e getirdi

09 Haziran 2019 Pazar 16:07
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off


Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Yener Yılmaz, Turgut Işık, Hüseyin Çelik

Sigortam.net İTÜ Basket: Ahmet Can Duran 8, Cenk Akyol 15, Ömercan Engin 8, Yunus Akçay 12, Frink 5, Furkan Ayça 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Adem Ören 2, Frazier 11, Semih Say 2

OGM Ormanspor: Graves 7, Barış Ömer Erlim 11, Caner Ercan 6, Hasan Karabulut, Rizvic 12, İsmail Çevik 8, Kemal Canbolat 12, Sercan Topçu 9, Şahin Ekmen, Mert Alemdar

1. Periyot: 18-13

Devre: 40-30

3. Periyot: 62-41

Beş faulle çıkan: 37.48 Cenk Akyol (Sigortam.net İTÜ Basket)


İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finali üçüncü maçında Sigortam.net İTÜ Basket, konuk ettiği OGM Ormanspor'u 69-65 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi.

İlk 2 maçı evinde kazanarak İstanbul deplasmanına şampiyonluk hedefinden 1 galibiyet uzakta gelen OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket'e kaybederek seriyi bitirme şansını kullanamadı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği serinin dördüncü maçı, 11 Haziaran Salı günü Sigortam.net İTÜ Basket'in ev sahipliğinde oynanacak.

Rizvic'le pota altından sayılar üreten OGM Ormanspor karşısında Ömercan Engin ve Frink'le üç sayılık basketler bulan Sigortam.net İTÜ Basket, ilk çeyreği 18-13 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe 8-0'lık seriyle başlayan Sigortam.net İTÜ Basket, Ahmet Can Duran'ın basketleriyle 18. dakikada farkı 17 sayıya (38-21) taşıdı. Dış atışlardan bulduğu basketlerle OGM Ormanspor farkı azaltsa da İstanbul temsilcisi soyunma odasına 40-30 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte hücumlardan boş dönen OGM Ormanspor karşısında pota altını etkili kullanan Sigortam.net İTÜ Basket, final periyoduna 62-41 galip durumda girdi.

Son çeyrekte Sigortam.net İTÜ Basket'e kolay sayı şansı vermeyen OGM Ormanspor, dış atışlardan ürettiği basketlerle 37. dakikada farkı 8 sayıya (65-57) indirdi. Son bölümleri çekişmeli geçen müsabakada serbest atışlardan sayılar bularak skor üstünlüğünü koruyan Sigortam.net İTÜ Basket, sahadan 69-65 galip ayrıldı.


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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:07
  1. Basketbol
  2. OGM Ormanspor
  3. Sigortam.Net İTÜ Basket
  4. Türkiye Basketbol 1. Ligi

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