Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off OGM Ormanspor: 68 - Sigortam.Net İTÜ Basket: 57- Başkent ekibi final serisinde 2-0 öne geçti

ANKARA (AA) - OGM Ormanspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Sigortam.Net İTÜ Basket'i 68-57 yenerek, seride 2-0 öne geçti.

Başkent ekibi, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 18-14, devreyi de 40-29 üstün bitirdi. Üçüncü çeyreği de 56-48 önde geçen OGM Ormanspor karşılaşmayı 68-57 kazandı. İki takım arasındaki üçüncü müsabaka 9 Haziran Pazar günü, saat 16.00'da İstanbul'da Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak. Final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.





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