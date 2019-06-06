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Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

OGM Ormanspor: 68 - Sigortam.Net İTÜ Basket: 57- Başkent ekibi final serisinde 2-0 öne geçti

06 Haziran 2019 Perşembe 17:57
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off

ANKARA (AA) - OGM Ormanspor, Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi ikinci maçında Sigortam.Net İTÜ Basket'i 68-57 yenerek, seride 2-0 öne geçti.

Başkent ekibi, M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodunu 18-14, devreyi de 40-29 üstün bitirdi. Üçüncü çeyreği de 56-48 önde geçen OGM Ormanspor karşılaşmayı 68-57 kazandı.

İki takım arasındaki üçüncü müsabaka 9 Haziran Pazar günü, saat 16.00'da İstanbul'da Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak.

Final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.


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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 17:57
  1. Basketbol
  2. OGM Ormanspor
  3. Sigortam.Net İTÜ Basket
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