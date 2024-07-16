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Teknoloji Türkiye başarıya doymuyor! Bakan sevindiren gelişmeyi duyurdu
Teknoloji

Türkiye başarıya doymuyor! Bakan sevindiren gelişmeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-07-16 23:39:00 -
Türkiye başarıya doymuyor! Bakan sevindiren gelişmeyi duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'nın 4. ateşleme sürecinin de başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ateşleme sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

TÜRKSAT 6A'nın yörünge yolculuğu için planlanan ateşlemelerin devam ettiğini belirten Uraloğlu, "21.50 itibarıyla başlayan ve 38 dakika süren 4. ateşleme başarıyla tamamlandı. Böylece uydumuzun dönme hızını yavaşlatmış olduk." ifadesini kullandı.

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