Türkiye Barolar Birliği'nin 'milli ve manevi değer' rahatsızlığı! Yürütmenin durdurulması için Danıştay'a dava açtılar

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Ankara Barosu Başkanlığı döneminde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın, "eşcinsellik ve evlilik dışı ilişki"yle ilgili, bir Cuma hutbesinde kullandığı, "İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor." ifadelerini, "ortaçağ kafası" anlamına gelecek sözlerle hedef alan Erinç Sağkan yönetimindeki Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan "Basın ve Yayın Faaliyetleri" başlıklı genelgenin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, "milli ve manevi" değerlere vurgu yapılarak, özellik Batı'dan devşirme Türk örf ve gelenekleri ile bağdaşmayacak yayınlara müdahale edilmesi istendi.

Ali Erbaş'ın yüce Kur'an'dan aktardığı ayetleri "Sesi çağlar öncesinden gelen." sözleri ile hedef alan Erinç Sağkan yönetimindeki TBB, televizyon ekranları ile dijital platformlarda, milli ve manevi değerleri açıkça hedef alan yayınları, "Temel hak ve özgürlükler" kapsamında değerlendirdi.

TBB tarafından Danıştay'a verilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

Dava konusu genelge yürürlükte kaldığı sürece anayasal temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunacak uygulamalara sebebiyet verilecek ve genelge ile getirilen öznel, hukuki belirlilikten uzak kısıtlama kriterleri ile hakkın özüne Anayasa’da yer almayan sınırlama ölçütleri ile müdahale edilecek; düşünce, ifade ve basın özgürlüğü zedelenecek, hukuk devleti ağır bir yara alacaktır.