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Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği: TCMB Başkanı Sayın Uysal, BDDK Başkanı Sayın Akben ve TBB Başkanı Sayın Aydın ile bazı bankaların genel müdürleri toplantı için dün bir araya gelmiştir

Yeniakit Publisher
2020-08-07 08:34:27 -
Türkiye Bankalar Birliği: TCMB Başkanı Sayın Uysal, BDDK Başkanı Sayın Akben ve TBB Başkanı Sayın Aydın ile bazı bankaların genel müdürleri toplantı için dün bir araya gelmiştir
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