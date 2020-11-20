  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye Bankalar Birliği bankacı, akademisyen ve öğrencileri bir araya getirdi
Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği bankacı, akademisyen ve öğrencileri bir araya getirdi

TBB Mesleki Gelişim, Eğitim ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Ali Güngör: - "Değişen iş hayatı dinamiklerini ve sektörü etkileyen gelişmeleri yakından takip ediyor, bilgi birikimimizi çeşitli platformlarda paydaşlarımıza aktarmaya önem veriyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:52:55 -
Türkiye Bankalar Birliği bankacı, akademisyen ve öğrencileri bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 16-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen “Küresel Ekonomik Gelişmeler Işığında Bankacılık Sektöründe Dönüşüm” konferansında bankacılarla akademisyen ve öğrencileri buluşturdu.

TBB açıklamasına göre, konferansta, bankacılık ve finans kurumlarından profesyoneller, akademisyen ve öğrencilere finans alanında güncel gelişmeleri teknoloji, dijitalleşme ve küresel ekonomik gelişmeler ekseninde değerlendirmeler yaparak aktardı.

Üniversitelerin bankacılık ve finans bölümlerinden 700 kadar, akademisyen ve öğrencinin katıldığı, çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen konferansta, “Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Bankacılık Sektörüne Etkileri”, “Türkiye ve Dünyada Bankacılıkta Yeni Trendler”, “Pandemi Sonrası İş Yaşamında ve Bankacılık Sektöründe Yaşanabilecek Olası Gelişmeler”, “Dijitalleşme ve Yeni Nesil Yetkinlikler”, “Dijital Paralar (kripto) ve Ödeme Sistemlerindeki Değişim”, “Dijital Bankacılık”, “e-Ticaret ve Bankacılık Sektörü” başlıkları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Bankalar Birliği Mesleki Gelişim, Eğitim ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Ali Güngör, TBB olarak bankacılık mesleğinin tanıtılmasına, gelişmesine ve finansal istikrarın sürdürülmesine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Güngör, değişen iş hayatı dinamiklerini ve sektörü etkileyen gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Bilgi birikimimizi çeşitli platformlarda paydaşlarımıza aktarmaya önem veriyoruz. Çok sayıda değişkenin dünya ekonomisini etkilediği bir süreci yaşarken, bankacılık sektörü de bu döneme hızla adapte oluyor ve ülkemiz ekonomisine destek veriyor. Düzenlediğimiz konferansla değerli akademisyen ve öğrencilere hem bu süreci hem de sektördeki önemli gelişmeleri sahanın sesi olarak sunmaktan mutluluk duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi
Teknoloji

Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi adeta yılan hikayesine dönen Altay tankıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Altay tankını se..
Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi
Dünya

Müslüman sivilleri talim için öldürdüler! Haçlı komutanı özür diledi

Avustralya askerlerinin Afganistan'da 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra talim amaçlı öldürüldüğü ortaya çıktı. Avustralyalı General A..
'Fransa’nın Başkonsolosu intihar etti'
Dünya

'Fransa’nın Başkonsolosu intihar etti'

Fransa'nın Fas'taki Tanca Başkonsolosu Denis François intihar etti.

Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay