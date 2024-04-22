Türkiye, BAE, Irak ve Katar anlaşmayı imzaladı... Kalkınma Yolu Projesi: Dönüm noktası olarak nitelendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 yıl sonra Irak'a bir resmi ziyarette bulundu. Başkent Bağdat'taki havaalanında resmi bir törenle karşılanan Erdoğan, çeşitli alanlarda 26 iş birliği anlaşması imzaladı.

KALKINMA YOLU ANLAŞMASI İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin himayelerinde, Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında Kalkınma Yolu Projesi için bir anlaşma imzalandı. Proje, bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı açacak ve 'Yeni İpek Yolu' olarak adlandırılıyor.

BÖLGESEL VE EKONOMİK ETKİLERİ YÜKSEK OLAN YENİ "İPEK YOLU"

Faw Limanı'ndan başlayarak Türkiye sınırlarına kadar uzanacak olan bu yol, bölgenin kaderini değiştirecek büyük bir girişim olarak görülüyor. Proje, Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği noktadan başlayarak, Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul üzerinden devam edecek. Yaklaşık 20 milyar dolar getiri hedefleniyor.

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AVRUPA'YA AÇILAN KAPI: KALKINMA YOLU

Kalkınma Yolu, Musul'dan sonra Ovaköy üzerinden Türkiye'ye girerek Mersin Limanı'ndan Avrupa'ya ulaşacak. Bu 1200 kilometrelik demir yolu ve karayolu hattı, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyecek ve ortak bir fayda sağlayacak.

PROJENİN 2029'A KADAR TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Kalkınma Yolu Projesi'nin 2029 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. Irak'ın maliyeti tek başına karşılaması zor olduğundan, Türkiye, Körfez ülkeleri ve Çin gibi dış yatırımlar projenin tamamlanması için kritik önem taşıyor.

BÖLGESEL BARIŞ VE İŞBİRLİĞİNE KATKI

Proje, bölgesel barışa da hizmet edecek bir girişim olarak değerlendiriliyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Irak, BAE, Türkiye ve Katar'ın yoğun işbirliği içerisinde olduğunu belirtti.