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Ekonomi Türkiye, BAE, İngiltere, ABD ve Katar gibi birçok ülkeye bal gönderiliyor! Türkiye'den tonlarca alacaklar
Ekonomi

Türkiye, BAE, İngiltere, ABD ve Katar gibi birçok ülkeye bal gönderiliyor! Türkiye'den tonlarca alacaklar

Yeniakit Publisher
2024-06-11 21:15:00 - 2024-06-11 21:28:09
Türkiye, BAE, İngiltere, ABD ve Katar gibi birçok ülkeye bal gönderiliyor! Türkiye'den tonlarca alacaklar

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen 'Arım Balım Peteğim Projesi' kapsamında kurulan BALMER AŞ'nin işlettiği bal paketleme tesisinde düzenlenen törenle, Ordu'da üretilen 17 ton bal İngiltere'ye gönderildi. Türkiye'ye milyonlarca dolar yatırımda bulunuyor. Vali Muammer Erol, Ordu'nun Türkiye'de en fazla bal üreten il olduğunu belirtirken, bal ihracatının da her geçen yıl arttığını ifade etti. İhracatın gerçekleştirildiği ülkeler arasında Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere, ABD, BAE ve Katar gibi ülkeler bulunuyor.

Ordu'da üretilen 17 ton bal, satıldığı İngiltere'ye düzenlenen törenle gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsünün 10 milyon avro hibe destekli "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında kurulan BALMER AŞ'nin işlettiği bal paketleme tesisinde program düzenlendi.

Törene katılan Vali Muammer Erol, Ordu'nun 19 bin 100 ton bal üretimiyle Türkiye'de birinci sırada yer aldığını belirtti.

İldeki arıcıların tamamına yakınının gezginci arıcılık yaptığını, ürettikleri balın büyük çoğunluğunu iç piyasada sattığını kaydeden Erol, şöyle devam etti:"Buna karşın bal ihracatımız yıllara göre artış göstermektedir. Bugün İngiltere'ye 17 ton bal ihracatı için tıra yükleme yapıldı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ekiplerince sağlık sertifikası işlemleri gerçekleştirildi. 5 çeşit bal bugün ihraç edilecek olup bunlar karakovan balı, petekli kaset bal, kekik balı, düz petekli bal ve süzme baldır.

Talep yoğun! Türkiye'den tonlarca alacaklar

"Vali Erol, Ordu'dan 2019'da 180 ton, 2020'de 230 ton, 2021'de 445 ton bal ihraç edildiğini belirterek, "Bal ihracatı 2022'de 770 ton, 2023'te 730 ton olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının 5 aylık döneminde 350 ton bal ihracatı yapılmıştır. Belçika, Almanya, Hollanda, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine, yine ABD, BAE, Katar gibi ülkelere ilimizden bal ihracatı gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından 17 ton balın yüklendiği tır, İngiltere'ye uğurlandı. Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi de katıldı.
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