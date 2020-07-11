Türkiye, Ayasofya Camii için baskı ve tehditlere boyun eğmedi!

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Ayasofya Camii'nin aslına dönmesi için kamuoyunun yoğun talebinin ardından AK Parti iktidarı harekete geçti. Danıştay'ın Ayasofya Camii için vereceğinin duyurulmasının ardından Türkiye'ye yönelik yoğun tehditler gelmeye başladı.

BM, UNESCO, Rusya, ABD, Yunanistan ve diğer Avrupa ülkeleri Ayasofya Camii'nin ibadete açılmaması için tehditlerle Türkiye'yi engellemeye çalıştı. Ancak Türkiye geri atmadı.

ABD'den 'Satatüyü değitirmeyin' baskısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararına ilişkin geçtiğimiz günler açıklamada bulunmuştu.

Pompeo, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Ayasofya’yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak, “Türkiye Cumhuriyeti’ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya’nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz” ifadesini kullanmıştı.

Açıklamada, "ABD Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesini, olağanüstü bir yapının geçmiş mirasının hafifletilmesi olarak görüyor. Dini ve kültürel alanların korunması da dahil olmak üzere, çeşitli konularda Türkiye hükümeti ile birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz" denilmişti.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı, birçok ülkedeki dini kısıtlamalar ve azınlıkların durumunu değerlendirdiği Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun (USCIRF) güncellenmiş son halinde, Türkiye'de dini özgürlüklerin endişe verici bir boyutta seyrettiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun bir önceki yayımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ayasofya'yı yeniden camiye çevrilmesiyle ilgili sözleri sebebiyle bir kınama metni yayımlanmıştı.

UNESCO'dan küstah tehdit

Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi ihtimaliyle ilgili UNESCO'dan küstah bir açıklama gelmişti.

Reuters'a konuşan UNESCO yetkilileri, "Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO'ya bildirilmesi gerekiyor" demiş ve “Devletler sınırları içerisindeki miras listesindeki mekanların evrensel değerlerine zarar verecek herhangi bir değişiklik yapmamalıdır. Yapılacak değişikliklerin önceden UNESCO’ya bildirilmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda Dünya Kültür Mirası Komitesi’nin inceleme yapması söz konusu olabilir” ifadelerinde bulunmuştu.

Yetkililer, konuyla ilgili Türkiye’ye mektup yazarak endişelerini dile getirdiklerini vurgularken, “Türk makamlarına bu mekanın evrensel değerine zarar verebilecek bir karar alınmadan önce diyalog başlatma çağrısı yapıyoruz” demişti.

Putin dikkatli davranırken Rus patrik tehdit etti

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Sözcüsü Dmitri Peskov, Ayasofya'nın statüsünün Türkiye'nin iç meselesi olduğunu belirterek Türk hükümetinin yapıtın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunduğunu "dikkate almasını" ümit ettiklerini söylemişti.

Açıklamasında temkinli ve dikkatli bir dil kullanan Peskov, "Ayasofya, Rusya'dan turistler için turistik değerinin yanı sıra derin kutsal manevi değeri de olan ve tüm ülkelerden Türkiye'ye gelen ziyaretçiler için aziz bir dünya şaheseridir" ifadelerini kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin de gazetecilere yaptığı açıklamada binanın 'küresel anlamının dikkate alınmasını ümit ettiklerini' söylemişti.

Rusya'da Parlamentonun alt kanadı Duma, 'acele bir karar alınmasının neden olabileceği zararı önleyecek adımlar atılması' gerektiği açıklamasında bulunmuştu.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill de Ayasofya’nın müze statüsünden çıkartılarak camiye dönüştürülmesi girişiminden "derin endişe" duyduklarını açıklamıştı.

Ayasofya'yı "Hıristiyan kültürünün en büyük anıtlarından biri" olarak nitelendiren Kirill, "Ayasofya'ya yönelik tehdit, tüm Hıristiyan uygarlığına ve dolayısıyla maneviyatımıza ve tarihimize bir tehdittir" ifadeleriyle tehditler savurmuştu.

"Her Rus Ortodoks, bugüne kadar Ayasofya'yı büyük bir Hıristiyan tapınağı olarak görmüştür" diyen Kirill yapıtın statüsünün değiştirilmesinin Rus halkında "derin bir acıya" neden olacağını söylemişti.

Yunanistan'dan küstah tehdit

Yunan basınına konuşan Başpiskopos Ieronimos küstah ifadeler kullanarak, Ayasofya'nın camiye çevrilemeyeceğini ifade etmişti.

Yunan Kathimerini'de yer alan habere göre Başpiskopos Ieronimos, “Türkler ellerinde ne varsa bunu oynar. Ayasofya da o oyunlardan biri. Bunu yapmaya cüret, cesaret edebileceklerini sanmıyorum” diye konuşmuştu.

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ise, Türkiye'yi şikayet ettiği UNESCO'ya Ayasofya Camii ile ilgili bir mektup yazmıştı.

Yunanistan'da hükümetin temkinli davranması nedeniyle Türkiye'ye yönelik en çok tehditler basın üzerinden gelmişti.

Ayrıca 29 Mayıs’ta Ayasofya’da Fetih Suresi’nin okunması Atina’yı rahatsız etmiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Ayasofya’da Kur’an’dan alıntıların okunması, anıtsal karakterini değiştirme yönünde ve tüm dünyadaki Hristiyanların dini duygularına bir tepki uyandırmak için yapılan kabul edilemez bir girişimdir” denilmişti.

Fransa'dan çağrı geldi

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ayasofya'nın herkese açık kalması gerektiğini savunmuştu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Hoşgörü ve çeşitliliğin sembolü olan Ayasofya'nın herkese açık olarak kalmasını isteriz." denilmişti.

Bartholomeos da tehdit etti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ayasofya'nın cami yapılmasıyla ilgili tartışmalara girdi ve Türkiye'yi tehdit etti. Fener Rum Patriği, "Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi, milyonlarca Hıristiyan’ın İslam’a sırt çevirmesine yol açar." açıklaması yapmıştı.