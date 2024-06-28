Türkiye-Avusturya maçı için yapay zekadan olay tahmin!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Son 16 Turu maçları oynanacak. Heyecan giderek artarken yapay zekada Son 16 Turu öncesi tahminlerini yaptı. Avusturya - Türkiye maçı için yaptığı tahminse şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Zorlu mücadeleler öncesi turnuvanın kalan kısmının nasıl olacağı yapay zekaya soruldu. İşte yaptığı tahminler...

İSPANYA - GÜRCİSTAN

Yapay zekaya göre İspanya'nın turu atlama olasılığı % 82.12. Gürcistan'nın şansı ise % 17.87.

İNGİLTERE-SLOVAKYA

Yapay zekaya göre İngilizlerin tur atlama olasılığı % 81.63. Slovakya'nın oranı ise % 18.37.

PORTEKİZ-SLOVENYA

A Milli Takımımız'ın grubundan lider olarak yükselen Portekiz'in çeyrek finale kalma oranı % 74.51. Slovenya'ya verilen oran ise % 25.49.

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ALMANYA - DANİMARKA

Ev sahibi Almanya'nın şansı % 69.48. Danimarka'ya verilen oran ise % 30.52.

FRANSA-BELÇİKA

Son Dünya Kupası finalisti Fransa'nın oranı % 67.91. Belçika'ya verilen oran ise % 32.09.

HOLLANDA - ROMANYA

Portakalların çeyrek finale kalma şansı % 67.79. Romanya'nın şansı ise % 32.21.

İTALYA-İSVİÇRE

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İtalya'nın tur atlama oranı % 56.96. İsviçre'ye verilen oran ise % 43.04.

AVUSTURYA-TÜRKİYE

Yapay zeka tarafından A Milli Takımımız'ın Avusturya ile oynayacağı Son 16 Turu maçının favorisi % 57.65 ile Avusturya. Ay-yıldızlılara verilen oran ise % 42.35.

Öte yandan İspanyolların yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, Avusturya-Türkiye anketi yaptı. Oy kullanan yaklaşık 40 bin kişinin % 41'i Türkiye'nin bir üst tura yükseleceğini söylediği ankette, Avusturya diyenlerin oranı ise % 59 oldu.