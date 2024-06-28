  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı! İşte yeni sahibi

Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam geliyor! Bu kez istasyonlara koşmaya gerek yok

Türkiye'ye 600 milyon dolar gönderecekler! Ama sadece tek bir alanda kullanılmasını istiyorlar

İçeriden biri mi yaptı? İBB’nin sayfasında Mehmet Şimşek’e küfürlü paylaşım

Güneşe maruz kalan su şişeleri alarm veriyor! Bu kodu görünce sakın içmeyin

Mete Yarar Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlayacağı tarihi açıkladı! Duyan şok geçirebilir

‘Anne’ demedi istifayı bastı! Kimlere ‘kızım’ demişsin Akşener kimlere

Çok gizliydi, herkesten saklıyorlardı! Türk ANKA-3'ün yeni rakibini dünyaya ilk kez gösterdiler

Evlere doğru ilerlemeye başladı! Silivri’de büyük yangın

İşte o istatistik! Türkiye Almanya'yı geride bıraktı
Spor Türkiye-Avusturya maçı için yapay zekadan olay tahmin!
Spor

Türkiye-Avusturya maçı için yapay zekadan olay tahmin!

Yeniakit Publisher
2024-06-28 19:52:00 -
Türkiye-Avusturya maçı için yapay zekadan olay tahmin!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Son 16 Turu maçları oynanacak. Heyecan giderek artarken yapay zekada Son 16 Turu öncesi tahminlerini yaptı. Avusturya - Türkiye maçı için yaptığı tahminse şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Son 16 Turu maçları oynanacak. Heyecan giderek artarken yapay zekada Son 16 Turu öncesi tahminlerini yaptı. Avusturya - Türkiye maçı için yaptığı tahminse şaşkınlık yarattı. İşte detaylar...

Zorlu mücadeleler öncesi turnuvanın kalan kısmının nasıl olacağı yapay zekaya soruldu. İşte yaptığı tahminler...

İSPANYA - GÜRCİSTAN

Yapay zekaya göre İspanya'nın turu atlama olasılığı % 82.12. Gürcistan'nın şansı ise % 17.87.

İNGİLTERE-SLOVAKYA

Yapay zekaya göre İngilizlerin tur atlama olasılığı % 81.63. Slovakya'nın oranı ise % 18.37.

PORTEKİZ-SLOVENYA

A Milli Takımımız'ın grubundan lider olarak yükselen Portekiz'in çeyrek finale kalma oranı % 74.51. Slovenya'ya verilen oran ise % 25.49.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ALMANYA - DANİMARKA

Ev sahibi Almanya'nın şansı % 69.48. Danimarka'ya verilen oran ise % 30.52.

FRANSA-BELÇİKA

Son Dünya Kupası finalisti Fransa'nın oranı % 67.91. Belçika'ya verilen oran ise % 32.09.

HOLLANDA - ROMANYA

Portakalların çeyrek finale kalma şansı % 67.79. Romanya'nın şansı ise % 32.21.

İTALYA-İSVİÇRE

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kupayı müzesine götüren İtalya'nın tur atlama oranı % 56.96. İsviçre'ye verilen oran ise % 43.04.

AVUSTURYA-TÜRKİYE

Yapay zeka tarafından A Milli Takımımız'ın Avusturya ile oynayacağı Son 16 Turu maçının favorisi % 57.65 ile Avusturya. Ay-yıldızlılara verilen oran ise % 42.35.

Öte yandan İspanyolların yüksek tirajlı gazetelerinden Marca, Avusturya-Türkiye anketi yaptı. Oy kullanan yaklaşık 40 bin kişinin % 41'i Türkiye'nin bir üst tura yükseleceğini söylediği ankette, Avusturya diyenlerin oranı ise % 59 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23