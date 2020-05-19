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Ekonomi

Türkiye avantajlı durumda

Yabancı hasta kabullerinin başlamasıyla birlikte sağlık turizminde de hareketlilik bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:33:00 -
Türkiye avantajlı durumda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehir hastanelerinin önemini şöyle değerlendirdi: “Başkalarının hatalarını fırsat görmemek gerekiyor. Bu yaz sıkıntılı bir yaz. Sağlık konusunda tek bir alanda başarılı olmak yetmiyor. Virüsle savaşıyorken ekonomi virüsüyle savaşıyor hale geleceğiz ki, başladı bu. Her şeye rağmen hem sağlık hem hastane alt yapısına bakıldığı zaman şuan en iyi ülke Türkiye diyebiliriz. Hastalığın pick yapıldığı dönemde çok şükür bizim hastane kapasitemiz yüzde 68’e kadar geldi hala atıl kapasite vardı ki, birçok şehir hastanesi de ilave olarak açılacak. Biz çok kuvvetli girdik sağlık olarak öyle de devam ediyor. İnşallah bunların meyvesini de yavaş yavaş alırız.”

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