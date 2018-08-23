"Türkiye atılım yaptıkça çılgına dönüyorlar"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) Sosyal Tesislerinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi diz çöktürtmek için her türlü kirli oyunların oynandığı kritik bir süreçten geçildiğini kaydetti.



'TÜRKİYE'NİN ESKİ TÜRKİYE OLMADIĞINI GÖRÜYORLAR'

Herkesin bu yaşanan süreçte neler olup bittiğini, oyunu kimlerin planladığını, kimlerin rol aldığını, ipi kimlerin tutup, ucundaki kuklaların kimler olduğunu çok iyi bildiğini ifade eden Karacan, şöyle konuştu:

"Ne oyunlar peşinde koşarlarsa koşsunlar, sabrıyla ve asaletiyle birçok sıkıntılardan geçen milletimizin bu badireleri de atlatacağını, oyun kurduğunu zannedenlerin bu ülkeyi asla diz çöktüremeyeceğini de çok iyi biliyorsunuz. Bugün bu mübarek günde, bu salonda olduğumuz gibi, her zamankinden daha çok birbirimizle kenetleneceğiz. Birbirimize daha çok destek olacağız, daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizi hatta gövdemizi taşın altına koyacağız. Ülkemize, bayrağımıza, ezanımıza, cumhurbaşkanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiç merak etmeyin onların kötü emelleri hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Kurdukları tuzakların hepsi boşa çıkacak. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını biliyor ve görüyorlar. Bir gecede faizlerin rekor seviyelere çıktığı, anayasa kitabı atıldığında ekonominin yerle bir olduğu Türkiye'den kendi insansız hava aracını yapabilen, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve özellikle savunma sanayinde devrimler yapan ülkemizi gördükçe çılgına dönüyorlar".