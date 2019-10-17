Türkiye ateşkes mi ilan etti? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dakika açıklaması

Başkan Erdoğan dün Suriye'deki harekata ilişkin "Asla ateşkes ilan edemeyiz" şeklinde konuşmuştu. Bugün gerçekleşen Başkan Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Milke Pence arasındaki görüşmede son dakika gelişmeler meydana geldi Erdoğan ile görüşmesi sonunda Pence çarpıcı açıklamalarda bulundu. Pence, YPG'nin çekileceğini Türkiye'den ateşkes ilanı beklediklerini söyledi. Peki, Türkiye ateşkes mi ilan etti? sorusunun yanıtını Mevlüt Çavuşoğlu verdi. İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dakika açıklaması

Barış Pınarı Harekatı sonlandırılıyor mu?

ABD Başkan yardımcısı Pence son dakika açıklamalarda bulunuyor. YPG güçlerinin organize geri çekileceğinden bahseden Pence, Barış Pınarı Harekatı'nın gidişatına yönelik açıklamalarda bulundu. 120 saat içerisinde YPG'nin sınırın 20 mil güneyinden geri çekileceğini vurguladı. Türkiye'nin bu düzenli çekilmenin sağlanmasına izin vereceğini ifade etti.Pence 120 saatlik süre içerisinde geri çekilmenin gerçekleşeceğini ve daha sonrasında askeri olarak varlıklarını sürdürmeyeceklerini belirtti.

Pence, "Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna 120 saat içerisinde YPG çekilecek. Türkiye Kobani'ye herhangi bir açıklama yapmayacak."dedi.

Türkiye ateşkes mi ilan etti?

ABD Başkanı Donald Trump ile harekata ilişkin bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Erdoğan, “Ateşkes ilan edin” söylemlerine karşı ‘Terör örgütü bu bölgeyi boşaltana kadar bizim ateşkes ilan etmemiz mümkün değil’ demişti.

Erdoğan ile görüşmesi sonunda açıklamalarda bulunarak Suriye’de operasyona ara verildiğini ifade eden Pence, “Bugün gururla size şuna açıklamak istiyorum. Bugün Türkiye ile ABD, Suriye’de ateşkese karar verdi. Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı’nı 120 saat durdurulacak. 120 saat içinde YPG güvenli bölgeden çekilecek. Türkiye ve ABD, İŞİD’lilerin tutulduğu hapishaneler konusunda koordineli hareket edecek. Türkiye ve ABD beraber, ISİD'i bitirmek için çalışacaklar” dedi.

Trump mutlu

Alınan sonuçtan ABD Başkanı Trump’ın mutlu olduğunu ifade eden Pence, “Trump ile biraz önce konuştum. Erdoğan'ın ateşkese ve barışçı bir çözüme razı olmasından dolayı Başkan'ın çok mutlu olduğunu duydum. Beş saatlik bir görüşme gerçekleştirdik ve bu görüşme sayesinde hayatlar kurtarıldı. ABD, YPG'nin geri çekilmesini kolaylaştıracak. Bu gerçekleşince de Türkiye kalıcı ateşkese razı olacak. Heyetimiz güvenli bölgede şu anda. YPG ile 20 mil çekilmeleri için görüşme yapıyor. Ateşkesin uygulanması ile ABD, Türkiye’ye daha fazla yaptırım uygulamayacak, şimdiye kadar konulmuş ekonomik yaptırımlar da kaldırılacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu ateşkes iddiasına ne dedi?

Çavuşoğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Pence arasındaki görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "120 saat içinde Barış Pınarı harekatına ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra harekatı durdurabiliriz." ifadelerini kullandı.

“ABD tarafı Türkiye’nin meşru güvenlik çıkarları doğrultusunda güvenli bölgenin önemi ve işlevselliğini kabul etti. Buranın kontrolünü TSK tarafından yapılmasında tam mutabakat sağlandı. Böylelikle ABD tarafı harekâtımızın ve hedeflerimizin meşrutiyetini kabul etmiş oldu. Bundan süreçte de herkesle işbiriliğimizi sürdüreceğiz.

Durdurma değil ara verme

YPG’nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasında ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2/54 sayılı kararı temelinde siyasi sürece bağlılığımızı da bir kere daha teyit ettik. PKK, YPG’nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz. Durdurma değil ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes ancak iki meşru taraf arasında yapılır. Biz sadece zaten operasyonun hedefi olan teröristlerin güvenli bölgeden çıkması için harekâta ara veriyoruz. Güvenli bölgeden bu terör unsurları tamamen bölgeden çıktıktan sonra ancak harekâtı durdurabiliriz. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.

Mevcut yaptırımlar kaldırılıcak

Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım uygulamalarını durduracaktır. Biraz önceki şartlar gerçekleştikten sonra yani 120 saat içinde YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz. Bu aşamadan sonra da şu andaki mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.

Fırat Doğu’sunda DEAŞ ile mücadele konusunda da gayet tabi işbirliği içinde çalışacağız. DEAŞ’a karşı bugüne kadar Türkiye çok kararlı bir şekilde mücadele vermişti. Suriye'de 3 bin, Irak ile beraber toplamda 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi Türkiye etkisiz hale getirmişti.

Diğer bölgeler için Rusya ile görüşeceğiz

Burada sadece YPG'lilerin çekilmesi değil, YPG'lilerin elindeki silahların alınması, sadece ellerindeki silahların alınması da yeterli değil, tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi ve tahkimatların yıkılması dahil hepsi var.

20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat'ın doğusunda, Irak sınıra kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi... Bizim güvenliğimiz açısıdan da bu önemli.

(120 saatlik süre) Bu süreç başladığı zaman ABD'nin taahhüdü ilave yaptırımlarla ilgili herhangi bir çalışma olmayacak.

30 Ekim'de Anayasa Komisyonu ilk toplantısı Cenevre'de yapılacak.

Her şey açık açık konuşuldu, kaygılar anlatıldı ve bir netice alındı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarından sonra, DEAŞ ve PKK'dan temizlediğimiz alanlara şu ana kadar 365 binden fazla Suriyeli döndü.

Pence'in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz gibi bir şey demedik. Bizim Kobani veya başka bir taahhüdümüz olmadı.

(Trump'ın mektubu) Biz harekatı ne zaman başlattık, 9'unda başlattık. Dolayısıyla biz zaten cevabımızı sahada verdik."

Ara vermek demek, bizim askerimizin ve oradaki güçlerimizin çekilmesi demek değildir. Biz orada olacağız, var olmaya devam edeceğiz.