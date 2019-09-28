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"Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, yaptırımlara rağmen İran’dan petrol ve doğalgaz satın almaya devam edecekleri yönündeki ifadelerini değerlendiren siyaset uzmanı İbrahimov, Türkiye için İran’la ilişkileri geliştirmenin ekonomik ve jeopolitik açıdan yararlı olduğunu belirtti.

28 Eylül 2019 Cumartesi 01:14
"Türkiye, artık NATO’yu dinlemiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 74. BM Genel Kuruluna katıldığı New York’tan dönerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şu anda gerek petrol gerekse doğal gaz noktasında İran ile olan ilişkimizi sıfırlamamız mümkün değil. Biz oradan yine doğal gazımızı alacağız” ifadelerini kullandı.

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü’nden siyaset uzmanı Farhad İbrahimov, açıklamasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan son birkaç yılda ülkenin dış politikasını önemli ölçüde dönüştürdü. Komşularla ilişkilerin güçlendirileceği ilan edildi. Bu bağlamda İran, Türkiye’nin güvenlik ve ekonomi gibi anahtar öneme sahip alanlarda işbirliğini geliştirme niyetinde olduğu partner ve komşu ülke. İran ile bağları güçlendirmek, Türkiye için ekonomik ve jeopolitik olarak ihtiyaç duyduğu bir çözüm. Bu yüzden Ankara, İran petrolünden vazgeçme niyetinde değil” dedi.

"ABD ile gerilim, İran ile işbirliğine ek ivme kazandırdı"

Türkiye ve ABD arasındaki gerilimin de İran’la işbirliğine ek ivme kazandırdığına işaret eden İbrahimov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ifadelerinin, Türkiye’nin bağımsız bir dış politika uyguladığının yeni kanıtı olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Türkiye bir kez daha tüm dünyaya ve Batı’ya, Ankara’nın bundan böyle tamamen bağımsız dış politika uygulayacağını gösterdi. Eskiden Türkiye zaman zaman NATO’ya bakarak ve en önemli konularda danışarak kolektif içinde hareket ediyordu. Günümüzde Türkiye, askeri ve savunma hattında bile yararlı olduğu ülkelerle aktif olarak işbirliği yapıyor. Mevcut aşamada Türkiye, bir anlamda yeni bir siyasal sistem inşa eden ve bölgenin diğer aktörlerinin aktif ilgi gösterdiği bir ülke”.

Bu bağlamda ABD’nin olası yaptırımlarıyla ilgili iki senaryo öngörüsünde bulunan İbrahimov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk senaryo, gerçek yaptırım uygulanacak ve ilişkiler daha da bozulacak. Burada da iki seçenek var, Cumhurbaşkanı Erdoğan bağımsız dış politikayı sürdürecek veya Ankara mola alacak ve Washington’la görüşmeleri ve tavizleri kabul edecek. İkinci olası senaryo, ABD Türkiye’ye yaptırım uygulamayacak ama onu ihtiyaç duyduğu doğrultuda tutmak için psikolojik baskı uygulayacak”.

 

Kaynak: Sputnik

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 01:14
  1. Ankara
  2. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü
  3. Farhad İbrahimov
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. 74. BM Genel Kurulu
  6. İran
  7. ABD

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