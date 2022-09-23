YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin artık küresel aktör olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında dünya lideri olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “Semerkant’ta Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, ardından New York’ta BM Genel Kurulu Toplantılarında ülkemizin küresel barış vizyonunun dünya liderlerine ve kamuoyuna etkin şekilde anlatılması... Tahıl koridoru açılarak küresel kıtlık riskinin azaltılması. Ukrayna ve Rusya arasında savaş esirleri değişiminin sağlanması… Güçlü ve Büyük Türkiye’nin uluslararası gündemdeki yansımalarından birkaçı sadece. Türkiye artık küresel aktör, Erdoğan dünya lideri.”