Türkiye artık eski Türkiye değil! Dünyadaki rolü değişti
Dünya Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan askeri gerilime kilitlendi. Savaşın eşiğine gelen ilişkiler sonrası Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arabulucu olarak devreye girdi. Dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin'i Türkiye'de konuk edecek. Bu gelişmeleri değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Dünya savaşın eşiğine gelen Rusya ile Ukrayna arasında yüksek tansiyona kilitlendi.
Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç konumuna getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke için devreye girdi.
Erdoğan dün resmi ziyarette bulunduğu Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Ukrayna ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan arabuluculuk teklifini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'de konuk edecek.
Türkiye'nin dünya siyasetindeki belirleyici konumu; Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.
Yaşanan gelişmelere "Türkiye artık eski Türkiye değil!" başlığını atan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.