Türkiye - Arnavutluk maçının biletleri satışa çıktı A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası () Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçın genel bilet satışına başlandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadelenin genel bilet satışının "Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri" için başladığı belirtildi. Her üyenin en fazla 3 bilet alabileceği, biletlerin fiyatlarının ise 20, 50 ve 90 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

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