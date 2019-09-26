Türkiye - Arnavutluk maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası () Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma günü İstanbul'da Arnavutluk ile yapacağı maçın genel bilet satışına başlandı.26 Eylül 2019 Perşembe 14:40
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te oynanacak mücadelenin genel bilet satışının "Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri" için başladığı belirtildi.
Her üyenin en fazla 3 bilet alabileceği, biletlerin fiyatlarının ise 20, 50 ve 90 lira olarak belirlendiği kaydedildi.
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