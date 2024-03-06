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Teknoloji Türkiye AR-GE ve tasarımda rekabeti büyütüyor
Teknoloji

Türkiye AR-GE ve tasarımda rekabeti büyütüyor

Yeniakit Publisher
2024-03-06 11:00:00 -
Türkiye AR-GE ve tasarımda rekabeti büyütüyor

AR-GE ve inovasyon rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.

Etkin AR-GE teşvikleriyle sanayisi desteklenen ülkeler dünya rekabet sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor. Desteklerle büyüyen AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı ise her geçen yıl artıyor. Bu kapsamda, Türkiye’de geçen yıl 75 yeni AR-GE merkezi belgesi verilerek yıl sonu itibarıyla faaliyette olan merkez sayısı 1292’ye yükseldi. Bu merkezlerde destek personeli dahil 80 bin 838 personel görev alıyor.

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