Türkiye AR-GE ve tasarımda rekabeti büyütüyor
AR-GE ve inovasyon rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi.
Etkin AR-GE teşvikleriyle sanayisi desteklenen ülkeler dünya rekabet sıralamasında en üst sıralarda yer alıyor. Desteklerle büyüyen AR-GE ve tasarım merkezlerinin sayısı ise her geçen yıl artıyor. Bu kapsamda, Türkiye’de geçen yıl 75 yeni AR-GE merkezi belgesi verilerek yıl sonu itibarıyla faaliyette olan merkez sayısı 1292’ye yükseldi. Bu merkezlerde destek personeli dahil 80 bin 838 personel görev alıyor.