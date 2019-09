Türkiye-Andorra maçına doğru

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekibin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Andorra ile yapacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası finallerini gitmek. Gücümüz de inancımız da var." dedi.

Şenol Güneş ile milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Basın toplantısına "Hedefimiz 2020 Avrupa Şampiyonası finallerini gitmek. Gücümüz de inancımız da var. Ortak hayallerimizi hayata geçirebilmek için el ele vermemiz gerekiyor. Sevgi ve cesaretin karşılığında hiçbir şey duramaz, bunlar da bizde var." sözleriyle başlayan Şenol Güneş, şunları söyledi:

"Oyuncularımızın yeteneği, karakteri, taraftarın şu anki sinerjisi, yakınlığı, desteği bizi daha fazla olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı artırdığımızı düşünüyoruz, artık bunları mutluluğa çevirmenin sonucu olacağını bekliyoruz. İnşallah 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittiğimizde genç olan arkadaşlarımızın tecrübeleri daha da artar. Şu anda yarışın ortalarına geliyoruz. Andorra ile başlayan daha sonra Moldova, Arnavutluk, Fransa, İzlanda ve Andorra ile olan maçlarımızın yarınki maçlar itibarıyla yarısına gelmiş olacağız. Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibin gücü ne olursa olsun rakibe saygı duyuyoruz, evet kağıt üzerinde favoriyiz. Andorra FIFA sıralamasında 136., ilginçtir Moldova daha geride görülüyor 171. Tek amacımız, rakibimiz kim olursa olsun 3 puan ile ayrılabilmek, güzel futbol oynamak. Yarın gelen taraftarlarımız şenlik havasında olması. Biletler tükendi kapalı gişe oynuyoruz, bu sevindirici. 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Burada da bir mesaj vereceğiz, hem oyun hem de ambiyans olarak. Bu maçtaki güzel oyun, alacağımız sonuç, iki maçı kazandığımızda Ekim ayı iki maç sonra çok daha iyi yere geleceğimizi düşünüyoruz."

Emre Belözoğlu'nun yarın 100. milli maçına çıkacağını hatırlatan Güneş, "Onlara tabii ödül de veriliyor. Daha önce 100. milli maçını oynayan Arda da inşallah yakın bir zamanda ödülünü alır. 100'ler kulübüne girmek önemli. Oyuncularımızın 100 defa ve fazlasında hizmette bulunması teşekkürü hak ediyor. Rakibimizde Lima da 123. defa milli oldu. O da 39 yaşında. Yarın oynayacağımız rakip elinden geleni yapacak, biz de elimizden geleni yapacağız. Takım oyunu içerisinde oyuncularımızın bireysel yeteneklerine güveniyoruz. Rakip koşan, topa doğru savunmayı iyi yapan, agresifliğini kullanan bir takım. Grupta en fazla sarı kart gören takım." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, sakat oyuncuların durumu hakkında ise, "Cengiz maalesef bizimle olmayacak, antrenmanda sakatlandı. Dorukhan'ın sakatlığı iyiye gidiyor, Nazım'ın durumu iyiye gidiyor. Daha önce çağırdığımız Okay bizimle olmayacaktı, tedavisini yapıp dönecek. Herkesin sevdiği, daha da sevebileceği takımımızı, iyi oyunla bu sevgiyi arttıracağını düşünüyorum. Taraftarın sevgisine karşılık veren bir takım yarın görmek istiyorum. Ozan dün çıktı, beklediğimizden iyi geçti. Olur ama başlama ihtimalim daha az, belki kadroda olabilir. İki maç var, riske etmek istemiyoruz. Dorukhan da bugün idmana çıkacak. Emre oynuyor orada büyük ihtimalle, öyle gözüküyor şu anda. Daha teknik oyuncuları oynatacağız. Düşüncem o." bilgilendirmesini yaptı.

Yarınki rakip Andorra'yı da değerlendiren Şenol Güneş, "Antrenörlerine baktığımızda Alvarez genç bir teknik direktör, o da eski bir kaleci. Uzun zamandır takımla beraber, fazla değişiklik yapmayan bir takım. Sağ bekleri Rubio cezalı olduğu için olmayacak. Daha önce iki maç yapmıştık, Türkiye'de 5-0, orada 2-0 kazanmıştık, O maçlardan bir tek Hakan Çalhanoğlu var. Andorra 85 bin nüfusu, en uzak mesafesi 40 kilometre, Avrupa Birliği (AB) içerisinde görünmesine rağmen AB'de yok, para birimi de Avro. Benim izlediğim koşan, dinamik bir takım. Hızlı hareket ediyor, topa doğru çok yönelik baskı yapabiliyorlar. Hücuma çıkışta sıkıntısı var, bu nedenle savunma ağırlıklı oynuyorlar. Bütün oyuncular yürekten oynuyor. Onun için çok çabuk top çevirmek ve hızlı oynamak zorundayız." sözlerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen Güneş, "Milli takım seviliyor, sevilmeye devam etsin. Biz de tekrar kucaklaşmak için yarını bekliyoruz. Yarın kırmızı-beyaz forma ile kapalı gişeye herkesin gelip, zaman içerisinde tribünün alt kısmını, kırmızı, bir tarafını da beyaz da yapabiliriz. Tüm kulüplere eşit mesafedeyiz, sayın başkanımız da bu konuya çok dikkat ediyor. Bazen kısır çekişmeleri görüyoruz, üzülüyoruz. Kulüplerimiz bizim için önemli, çünkü onlardan oyuncu alıyoruz. Hepsine eşit mesafedeyiz, milli takım tüm kulüplerin üzerinde. Kulüplerimiz üreten kesimlerimiz, onları yok saymayız ama biraz daha hoşgörü, şiddetten nefretten uzak ambiyans istiyoruz. Bizim için 3 puan ve güzel oyun her şeyin başında geliyor." şeklinde konuştu.





- "Fatih hoca, Türkiye'nin bir değeri, ceza almasını istemem"





Süper Lig'de kulüplere verilen cezaların gündemi milli takımdan kulüplere çevirdiği yönünde bir soru gelmesi üzerine ise Şenol Güneş şöyle konuştu:

"Konuşmak istemiyoruz ama soruyla açıyoruz konuyu. Kutuplaşmayı ben sevmiyorum, siz de sevmezseniz sorun olmaz. Şiddet ve nefreti istemezseniz bunlar olmaz. Şiddet ve nefreti söyleyenler içinde boğulmalı. Hayır bunlar prim yapıyorsa buna destek geliyorsa, hem size hem bize yazık. Yabancı oyuncusu, cezalar konuşulduğu zaman bu mesleği yapan, buraya gelen oyuncular kulüplerin oyuncuları, onlara haksızlık olarak görüyorum. O kadar sığ tartışmalarımız var ki... Her şey yeri ve zamanında olmalı. Tabii yabancı oyuncu, kulüplerin sorunları konuşulmalı, hep beraber yapmalıyız. Bunu yapmak mı yoksa bu karmaşada bataklıktan faydalanmak mı istiyoruz? Bizim bu bataklığı kurutmamız gerekiyor. Bu tip konuşmaların faydası yok. Fatih hoca, Türkiye'nin bir değeri, ceza almasını istemem, almasına üzülürüm. Hata yapmasını da istemem, yapıyorsa ceza alıyor zaten. Uygulamada federasyon bu hatayı yaptı mı yapmadı mı tartışılır. Federasyonun genel olarak böyle bir düşüncesi olduğunu hiç görmedim. Yapılan uygulama en çok Galatasaray'a yaradı, konuşma hakkı çıktı. Haklı mı haksız mı, hangi saatte bildirdi. Yapan kim yapmışsa hata yapmış. Ceza ne kadar aldı, nasıl aldı konuşulacağına, bu sefer hangi saatte niye bildirildi. Koca ülkenin konuştuğu konuya bak. Kim yaptıysa hata yapmıştır ayrı bir konu. Hata yapan cezasını çeker. Kurumları, ülkeyi yok etmek ne demektir."

Deneyimli teknik adam, daha önceki basın toplantısında Galatasaray'ın 11 yabancı futbolcu ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamasıyla ilgili olarak kullandığı sözlerin eleştirilmesi hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Geçen de kullandım sanki Galatasaray bunu neden yapıyor, bana saldırdılar. Ben oynattığımda iki tane Türk var, statü olarak ikisi de Türk olarak oynuyor, Gökhan ve Tolgay. Galatasaray niye 11 oyuncu oynattı demedim ki, adam varsa hakkı kullansın. Ben de sen de kullanırsın. Bu hakların ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Bundan yarar görüyorsak, yabancı hakkını herkes kullandı değil mi, çok güzel bir lig bekliyoruz, tozu dumana katsın. Futbol olarak Fransa'yı, İngiltereyi geçelim, beklentim bu. Kulüplerimizin borcu da olmayacak, devlet yardım etti, parayı da buldular. Bu paraları da yurt dışına harcadılar. Biz bunlar olmasın az para harcayalım, üretelim dediğimizde bunlar konuşuldu. Kasım'a kadar susalım, Allah aşkına ya. Her sene aynı şey, Yabancı sayısı 14 mü, 11 mi sanki tombala oynuyoruz. Rakam mı bekliyoruz, çok önemli değil. Yarınki maç önemli. Yenmesi kazanması muhtemel takımız, kazansak bile yetmeyecek Moldova'yı diğerlerini yenelim. Hem bunları yapalım, hem takımlarımıza Avrupa kupalarında başarılı olsun. Kadın voleybol takımımızın maçı var, inşallah kazanır. Ülkemizde herkes güzel şeyler yapsın. Bir bataklık oluşturup, sivrisinek gibi dalmayalım oraya. Sivrisinekleri tek tek avlarsak bir şey halledemeyiz, bataklığı kurutalım. Yarın da bataklık kurutmaya çıkan Şenol Güneş dersiniz. Güneş ışınlarıyla bataklığı kurutmaya başladı."

Milli takımın halk tarafından yeniden sevildiğinin altını çizen Şenol Güneş, "Sahada maç dolar mı dolmaz mı diyenlere cevap veriyoruz. Az olsun diye, bunlardan zevk alan da var. Ülkeyi temsil ediyoruz, taraftarsız bu olmaz. Hazırlıklar yapıldı, aynı şekilde oyuncularımızın heyecanının olduğunu düşünüyoruz. 11 sakat ile kampa başladık, 8 tanesi bizimle olmayacak. Yeterli kadromuz olduğunu düşünüyorum. Fransa maçına da aynı duyguyla çıktık, bu maçta da 3 puan istiyoruz. İzlanda maçında ilk yarı olumsuzduk. Biz açık şeffaf her şeyi halkımızın önünde gösteriyoruz. Herkes konuşmasına ve davranışına daha dikkat ederse daha iyi oluruz. Takımımız hazır, hem bu maça hem o maça. Küçük büyük takım diye bir şey yok. Futbol sahada oynanıyor. Andorra takımı da bir sene önce Macaristan'ı 1-0 yendi. Kazanma sayısı düşük ama öyle kazandığı maçlar da var. Yarın da zaman zaman güzel hareketleri görebilirsiniz. Oyun kurma açısından sıkıntıları var ama her topa koşuyorlar. Bütün bunlara hazırız, bazen çok kolay olur fark olur, fark da olması gerekir. Bu inşallah sonuca da yansır." sözlerine yer verdi.

Şenol Güneş, A Milli Takımın yeniden İstanbul'da oynayacak olmasından dolayı, endişesi olup olmadığının sorulması üzerini ise şu açıklamayı yaptı:

"Olumsuz düşünürseniz her şey olumsuz olur. Hasta düşünürseniz hastasınızdır. Niyetinize bağlı. Bulunduğunuz ortamda olumsuz bir durum gördüğünüzde müdahale etmeseniz, olumsuzluk hepinizi yok eder. Doğru olmayan bir şeyi konuşuyoruz, geçmişte olmuştur, yanlıştır. Milli takımdaki tüm oyuncular kırmızı-beyaz formayı giyiyor ve Türkiye'yi temsil ediyor. Yabancılara gösterdiğimiz saygıyı inşallah yarın tüm oyunculara veririz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayseri'de oynayan oyuncularımızın olması kimseyi rahatsız etmesin, etmiyor da zaten. Öyle bir durum olacağını düşünmüyorum. He olursa ne olur, oyuncu işini yapacak. Hepimiz imtihandan geçiyoruz, birlikte her şeyi güzel yapacağız. Tek başına kimse bir şey yapamaz. Çok güzel bir saha, sadece zeminde ufak tefek şikayetler var. Onun dışında her şeyin mükemmel olacağı bir ortam olacaktır. Taraftarımız coşkuya da dönüştürsünler, güzel hareketleri alkışlasınlar. O olumsuzluklar aklımızda yok olsaydı buraya gelmezdik zaten. Korku ile asla kaçmayız. Türkiye'nin her tarafına gideceğiz. Biz burada oynayacağız, tekrar Anadolu'ya gideceğiz, tekrar dolaşıp geleceğiz. Doğuya da batıya da bu ülke bizim ülkemiz bu ülkenin her tarafına bir çiçek dikmeliyiz."

Şenol Güneş, "Kadrodan çıkan oyuncuların yerine yeni isimleri davet edecek misiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kadromuz zaten genişti, geniş kadro aldık. Geniş kadro içerisinde birlikte olup, çünkü bu takım genç bir takım. Bu genç takımı, genç yaşında tecrübeli hale dönüştürmek istiyoruz. Zeki onlardan bir tanesi. Toplantıya gelecek, bunların hepsi bir imtihan onlar için. Yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar. Bu oyuncu bizim ürettiğimiz oyuncu, Türkiye'den çıktı bu oyuncu. Herkes bir uyansın. Dışarıdan gelmedi bunlar. Biz Türkiye'den oyuncu dışarıya gönderdik. Yabancı sayısı fazla geldi diye çıktı diyorlar, o zaman o yönteme devam edelim. O da yeni bir yöntem herhalde duyduğum kadarıyla. Antrenör eğitimine, altyapıya gerek yok demek ki. Şu anda elimizdeki kadro genişliğinde birkaç oyuncu dışarıda kalacak. Mevki olarak bir sıkıntımız yok. Burak, Hasan Ali, Abdülkadir, Mahmut, Ozan Kabak 5 tanesi başta almadıklarımızdı. Oğuzhan'ı aldık sakattı, Cengiz sakatlandı, Nazım'ın ayağına darbe geldi. Dorukhan ve Ozan Tufan takımlarından sakat geldi, düzeliyorlar. Burada oynayıp hazır olsun gitsin istiyoruz. O yüzden Cengiz'e çok üzüldüm antrenmanda çok basit bir harekette ufak yırtık oldu. Takımımızda sakatlanıp giden oyuncuya üzülürüm. Benim için Roma da diğer takımlar da aynı. Cengiz orada başarılı adımlar atıyor, kulüp de büyük katkı yapıyor. O yüzden kadronun yeterli olduğunu düşünüyorum."

Şenol Güneş, kaleci Uğurcan Çakır'ın performansından çok memnun olduğunu ancak yarın kaleyi Mert Günok'a teslim edeceğini de sözlerine ekledi.





- Zeki Çelik: "İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz"





Basın toplantısına katılan milli futbolcu Zeki Çelik de kazanarak yollarına devam etmek istediklerini söyleyerek, "Rakip kağıt üzerinde zayıf gözüküyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz." dedi.

Zeki, Avrupa'ya transfer süreci ve Türkiye'deki genç futbolculara tavsiyelerinin sorulması üzerine ise, "Kendime hedef koydum, kendime inandım. Orada oynayabileceğime inandım, onun için böyle bir tercih yaptım. Hedefleri doğrultusunda ilerlemeliler ve çalışmalılar." açıklamasında bulundu.