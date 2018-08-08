'Türkiye, Amerika tarafında olmamalı'

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Amerika, İran’a karşı uyguladığı ambargoda diğer ülkeleri de tehdit ederek “İran’la anlaşma yapan ülkeler sonucuna katlanır” açıklamasını yapmıştı. İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin bu yaptırımları tanımayacağını ifade ederek İran’a destek vermişti. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Gazi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemalettin Aktepe, “Türkiye’nin artık Amerika tarafında durması manasız. Bundan sonraki süreçte yeni ticari rotaları bulması gerekiyor” dedi.

Doç. Dr. Cemalettin Aktepe

TÜRKİYE TİCARİ ROTASINI DEĞİŞTİRMELİ

Türkiye’nin yeni ticari ortaklık yapabileceği ülkeler bulması gerektiğini vurgulayan Cemalettin Aktepe, “Amerika’nın dış ticaretiyle ilgili çok ciddi bir eksen kayması var. Buna bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen göstere göstere devam ediyor. Görünen o ki bütün bu tepkilere rağmen Amerika geri adım atmayacak. Türkiye, Amerika tarafından bir ambargo uygulaması içerisinde. Söz konusu ambargolar yüzünden, Türkiye’nin artık Amerika tarafında durması manasız. Bundan sonraki süreçte yeni ticari rotaları bulması gerekiyor. Bu rota üzerinde Rusya, Çin ve İran’ın kesinlikle olması gerekiyor” dedi.

KENDİ YÖRÜNGEMİZİ OLUŞTURMALIYIZ

“Şu anda Türkiye’nin izlediği politikanın da bu yönde ilerlediğini belirten Aktepe, “Ülkemizin çizdiği bu rota da sancılı dönemler yaşanacaktır ama bu dönem geçicidir. Türkiye’nin şu anda izlediğimiz dış ticaret politikasını AB ülkeleri de bir nevi hayata geçirmiş durumda. Bu politikalara, ambargolar yüzünden İran da katılacaktır. Bu yapılaşma tamamlandığı zaman dünyada Amerikan malları ve diğer ülkelerin malları olarak bir pazar oluşacaktır. Bu süreçler ilerlerken Türkiye yönettiği dış politika siyasetinden asla vazgeçmemeli ve kararlı bir şekilde devam etmelidir. Bu saatten sonra Amerikan tarzı siyasetten vazgeçmeliyiz. Artık dış ticarette Amerika’nın ekseninde dönmek yerine kendi yörüngemizi oluşturmalı ve başka ülkeleri kendi yörüngemize almalıyız” ifadelerini kullandı.