Dünyanın en lezzetli yumurtalı yemekleri açıklandı! Türk lezzeti ilk 10'a girdi!
Dünyanın önde gelen gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en lezzetli yumurtalı yemeklerini açıkladı. Listeye Türkiye'den bir lezzet girdi.
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Dünyanın önde gelen gastronomi platformu TasteAtlas, dünyanın en lezzetli yumurtalı yemeklerini açıkladı. Listeye Türkiye'den bir lezzet girdi.
Gastronomi platformu Taste Atlas, dünya mutfaklarının öne çıkan yumurtalı yemeklerini Kasım 2026 sıralamasında bir araya getirdi. Toplam 50 yemeğin bulunduğu listede Türkiye'den dört lezzet yer aldı. Üstelik Türk mutfağının bir temsilcisi, dünyanın en iyi 10 yumurtalı yemeği arasına girmeyi başardı.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 YUMURTALI YEMEĞİFourtalia – Yunanistan
Fan qie chao dan – Çin
Ispanaklı yumurta – Türkiye
Staka me ayga – Yunanistan
Huevos rotos – İspanya
Shakshouka – Tunus
Tortang talong – Filipinler
Tortilla de Betanzos – İspanya
Strapatsada – Yunanistan
Ajitsuke tamago – Japonya/ kaynak: haber7
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