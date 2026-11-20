UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekildi! Eşleşmeler belli oldu
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun çeyrek final ve yükselme-düşme play-off kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen organizasyonda çeyrek final ve play-off eşleşmeleri belirlenirken, A Ligi'nden B Ligi'ne düşen Türkiye kurada yer almadı.
UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final ve yükselme-düşme play-off kura çekimi tamamlandı.
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde Türkiye saatiyle 14.00'te gerçekleştirilen kura çekiminde, A Ligi çeyrek finallerinin yanı sıra A/B ve B/C ligleri arasındaki play-off eşleşmeleri belirlendi.
Çeyrek final eşleşmeleri:
İspanya - Fransa
Belçika - Almanya
Norveç - İngiltere
Hollanda - Portekiz
A/B ligi play-off eşleşmeleri:
Bosna Hersek - Danimarka
Macaristan - Sırbistan
İrlanda Cumhuriyeti - Hırvatistan
Slovenya - Galler
B/C ligi play-off eşleşmeleri:
Güney Kıbrıs - Kuzey Makedonya
Estonya - Romanya
Faroe Adaları - Gürcistan
Belarus - İsrail
İŞTEMAÇ TARİHLERİ
UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalleri ile A/B ve B/C ligleri arasındaki yükselme-düşme play-off karşılaşmaları 25-30 Mart 2027 tarihlerinde oynanacak.
Çeyrek finali geçen dört takımın katılacağı final organizasyonu ise 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
TÜRKİYE KÜME DÜŞMÜŞTÜ
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nden B Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, kura çekiminde yer almadı. Ay-yıldızlı ekip, organizasyonun 2028-2029 sezonunda B Ligi'nde mücadele edecek.
UEFA'nın 2028-2029 sezonundan itibaren üç ligli sisteme geçme kararı almasıyla turnuvanın formatı da değişecek. Türkiye'nin yeni sezondaki grup rakipleri, daha sonra gerçekleştirilecek ayrı bir kura çekimiyle belirlenecek. Yeni sezonun grup kura tarihi ise henüz açıklanmadı.