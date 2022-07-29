Türkiye altın topluyor! İnanılmaz rakam ortaya çıktı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre TCMB yılın ilk 6 ayında altın rezervlerini net 63 ton artırarak dünyada en çok altın alımı yapan merkez bankası oldu. TCMB'yi 44 tonla Mısır ve 34 ton ile Irak merkez bankaları takip etti

Dünya Altın Konseyi, ikinci çeyrek Küresel Altın Talebi Trendleri raporunu yayımladı. Buna göre küresel altın talebi 2022'nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düşerek 948 tona geriledi.

Ancak yılın ilk 6 ayında talep geçen yıla oranla yüzde 12 artarak 2 bin 189 tona ulaştı. Raporda ikinci çeyrekte altının ons fiyatında yaşanan düşüşün talep daralmasına etkili olduğunu belirtti.

Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerinde ise ikinci çeyrekte net 180 tonluk artış yaşandı. Böylece 2022'nin ilk 6 ayında resmi altın rezervleri 270 ton artmış oldu. Altın Konseyi verilerine göre 6 aylık dönemde en çok altın alımı yapan merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) oldu.

Mısır da altın topluyor

TCMB yılın ilk 6 ayında altın rezervlerini 63 ton artırdı. TCMB'yi 44 tonluk alım ile Mısır ve 34 tonluk alım ile Irak merkez bankaları takip etti. Hindistan ise bu dönemde rezervlerini 15 ton artırdı. İrlanda ve Ekvador da 3'er tonluk net alımlara imza attı.

2022'nin ilk 6 ayında altın rezervini en fazla artıran ve azaltan ülkeler:

Buna karşılık Kazakistan 18 tonluk net satışla altın rezervlerini ilk yarıda en çok azaltan ülke oldu. Filipinler 6 ton, Almanya 4 ton Mozambik 3 ton, Moğolistan 3 ton ve Polonya 2 tonluk satış gerçekleştirdi.

Rezerv 457 tonu aştı

Son alımlarla beraber TCMB, 457.7 ton altınla dünyanın (IMF dahil) en büyük 13. resmi rezervine sahip oldu. Haziran itibarıyla ABD 8.133 tonla bu alandaki liderliğini sürdürürken, Almanya 3.335 tonla ikinci sırada yer aldı.

Haziran 2022 itibarıyla dünyanın en büyük 20 resmi altın rezervi:

Ülke Altın rezervi (ton) Toplam (brüt) rezervdeki payı

1 ABD 8133,5 67,6%

2 Almanya 3355,1 66,6%

3 IMF 2814,0 -

4 İtalya 2451,8 63,7%

5 Fransa 2436,6 59,0%

6 Rusya 2298,5 21,2%

7 Çin 1948,3 3,5%

8 İsviçre 1040,0 5,8%

9 Japonya 846,0 3,8%

10 Hindistan 768,8 7,6%

11 Hollanda 612,5 57,0%

12 ECB 504,8 34,4%

13 Türkiye 457,7 31,9%

14 Tayvan 423,6 4,3%

15 Kazakistan 383,9 69,9%

16 Portekiz 382,6 73,5%

17 Özbekistan 363,9 59,7%

18 S. Arabistan 323,1 4,0%

19 İngiltere 310,3 23,3%

20 Lübnan 286,8 49,8%

Altın Konseyi verilerine göre altının TCMB'nin brüt rezervi içindeki payı yüzde 31.9 oldu. TCMB'nin son açıkladığı verilere göre 8 Temmuz haftasında 6.1 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezerv 7.5 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

TCMB'nin brüt rezervleri ise aynı hafta itibarıyla 100.9 milyar dolardan 98.7 milyar dolara düştü TCMB'nin swap hariç net rezervi 8 Temmuz haftasında eksi 54.8 milyar dolar oldu.