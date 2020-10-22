Türkiye Almanya'da camiye yapılan polis baskınını kınadı

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Berlin'deki Mevlana Camisi'nde sabah namazı için toplanıldığı esnada mali konuda yürütülen bir soruşturma kapsamında polis baskını yapıldığı belirtilerek, "Mevlana Camisi'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır." denildi.

Yapılan açıklamada, "Polislerin baskın bahanesiyle cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve ibadethaneyi kirletmeleri hiçbir şekilde mazur görülemez. Bu çirkin eylemin ifade ve inanç özgürlüğü konusunda ders vermeye kalkan bir ülkenin başkentinde gerçekleştirilmesi ise ayrıca düşündürücüdür." ifadesi yer aldı.

Baskının Müslüman toplumuna karşı yapılmış izahı mümkün olmayan bir hareket olduğuna işaret edilen açıklamada, "(Bu baskın) Almanya’da sayıları 5 milyona yaklaşan Müslüman toplumunun maruz kaldığı ön yargılı, ayrımcı ve orantısız muamelenin yeni bir örneğidir. Müslümanların daha fazla dışlanmadan ve ötekileştirilmeden Almanya’nın ayrılmaz bir parçası oldukları gerçeğini Alman makamlarının idrak etmeleri gerekir." denildi.