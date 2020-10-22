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Gündem Türkiye Almanya'da camiye yapılan polis baskınını kınadı
Gündem

Türkiye Almanya'da camiye yapılan polis baskınını kınadı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınına ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu çirkin eylemin ifade ve inanç özgürlüğü konusunda ders vermeye kalkan bir ülkenin başkentinde gerçekleştirilmesi ise ayrıca düşündürücüdür." denildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 21:32:00 - 2020-10-22 21:33:08
Türkiye Almanya'da camiye yapılan polis baskınını kınadı

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Berlin'deki Mevlana Camisi'nde sabah namazı için toplanıldığı esnada mali konuda yürütülen bir soruşturma kapsamında polis baskını yapıldığı belirtilerek, "Mevlana Camisi'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır." denildi.

Yapılan açıklamada, "Polislerin baskın bahanesiyle cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve ibadethaneyi kirletmeleri hiçbir şekilde mazur görülemez. Bu çirkin eylemin ifade ve inanç özgürlüğü konusunda ders vermeye kalkan bir ülkenin başkentinde gerçekleştirilmesi ise ayrıca düşündürücüdür." ifadesi yer aldı.

Baskının Müslüman toplumuna karşı yapılmış izahı mümkün olmayan bir hareket olduğuna işaret edilen açıklamada, "(Bu baskın) Almanya’da sayıları 5 milyona yaklaşan Müslüman toplumunun maruz kaldığı ön yargılı, ayrımcı ve orantısız muamelenin yeni bir örneğidir. Müslümanların daha fazla dışlanmadan ve ötekileştirilmeden Almanya’nın ayrılmaz bir parçası oldukları gerçeğini Alman makamlarının idrak etmeleri gerekir." denildi.

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Yorumlar

Yalnız

Siyonistler de aynısını yapıyor..demekki neymiş?küfür tek milletmiş
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