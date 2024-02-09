Türkiye akıllarını aldı! "Hava desteği istiyoruz" deyip ABD'ye yalvardılar!

Elebaşlığını Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in yaptığı terör örgütü PKK/SDG, ABD'den hava savunma desteği talebinde bulundu. Eli kanlı PKK'nın Suriye'deki paravanı olarak bilinen SDG, Türkiye'nin etkili hava operasyonları sonrası paniğe kapıldı. ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede "müttefik" olarak gördüğü SDG, yardım için Washington'a seslendi.

Yaşadıkları kayıpları "tehlikeli gelişme" olarak nitelendiren SDG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, şöyle dedi: "Suriye'nin kuzeydoğusunda teknik kabiliyetlere ve hava savunma sistemlerinin takviyesine ihtiyacımız var."

Terörist Abdi, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesiyle ilgili haberlerin arttığı bir dönemde, Washington'dan "saldırıları durdurmaya yönelik çaba" konusunda teyit edilen bilgiler aldıklarını söyledi.

ABD'nin kendilerine güvence verdiğini söyleyen Abdi, Deutsche Welle'in aktardığına göre şöyle devam etti: "Geri çekilme gelecekte mümkün olur. Amerikan birliklerinin burada sonsuza dek kalmasını beklemiyoruz. Bu, imkansız bir şey."

SDG'li terörist, Türkiye ile ilgili çekincesini de dile getirdi. ABD'nin bölgeyi terk etmesinin, Türkiye'den gelen tehditleri artıracağını söyledi.

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Washington Post gazetesi için makale yazan Abdi, "Amerika'nın Suriye'deki en sadık müttefikiyiz. Bizi unutmayın." demişti.

Türkiye'nin SDG'deki birçok ismi etkisiz hale getirdiğini belirten Abdi, yaşadığı endişeyi, "Türkiye'nin durdurulması için derhal somut adımlar atılmalı." ifadeleriyle dışa vurmuştu.