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Ekonomi Türkiye Akdeniz'deki emperyalist planı parçaladı
Ekonomi

Türkiye Akdeniz'deki emperyalist planı parçaladı

Akdeniz ve Ege’deki emperyalist işgal girişimini fark eden Türkiye bölgedeki kıta sahanlığı haklarını korumak için harekete geçti. Bu kapsamda 462 bin kilometrekarelik alan Mavi Vatan olarak ilan edildi. Türkiye attığı kritik hamlelerle yıllardır geride bırakıldığı hidrokarbon arama ve sondaj faaliyetlerinde ‘ben de varım’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-23 10:08:00 -
Türkiye Akdeniz'deki emperyalist planı parçaladı

Emperyalist güçlerin ve bölgedeki işbirlikçilerinin Akdeniz’de hayata geçirmeyi planladığı harita Türkiye tarafından parçalandı. Doğu Akdeniz’de girişilen işgale karşı aktif strateji geliştiren Türkiye oynanan oyunları tek tek bozdu.

Kıta sahanlığı haklarından vazgeçmeyeceğini gösteren Türkiye Mavi Vatan doktrini ile de masaya yumruğunu vurdu.

Rumların fırsatçılığına darbe

Türkiye açık denizlerdeki sondaj faaliyetlerinde Yunanlıların Ege’de araştırma yapmaya başladıkları 1974 yılında başladı. Atina ile yakından bağlantılı Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2011’de yavru vatanın güneyindeki 12 no’lu parselde sondaj faaliyetlerinde bulunmasıyla harekete geçen Türkiye Koca Piri Reis araştırma gemisini bölgeye gönderdi.

Türkiye dengeleri değiştirdi

Akdeniz ve Ege’deki sinsice yürütülen işgal girişiminin farkına varan Türkiye 2013 yılında Norveç’ten satın alınan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini sahaya sürdü. Ardından milli imkanlarla üretilen Oruç Reis gemisi de 2017 yılında çalışmalara katıldı.

Doğu Akdeniz’de araştırma yapan milli gemilere 2017 yılında dünyadaki en iyi sondaj gemilerinden biri olan Fatih, 2018’de ise Yavuz katıldı. Türkiye böylece yıllardır geri bırakıldığı doğal gaz ve petrol sondaj çalışmalarında rakiplerini geride bırakmayı başardı.

3 tarafı denizlerle çevrili olaran Türkiye Ege, Karadeniz ve Akdeniz’deki haklarını sonuna kadar koruyarak deniz alanındaki keşiflerine devam ediyor. Konunun uzmanları gelecekte Akdeniz’de bulunacak olan enerji kaynaklarının bölgedeki tüm dengeleri değiştireceğini belirtiyor.  

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