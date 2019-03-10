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Türkiye Aile Meclisi uyarıyor: İstanbul Sözleşmesi ile toplumumuz uçuruma doğru sürükleniyor

Türkiye Aile Meclisi adına yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Murat Ekinci, İstanbul Sözleşmesi ile topluma dayatılan 'toplumsal cinsiyet eşitliği' projesinin, ahlak yapımız üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaparak; "İstanbul Sözleşmesi'nin kabulu ile birlikte toplumumuz bir uçuruma doğru sürüklenmektedir" dedi.

10 Mart 2019 Pazar 01:35

 Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA 

Türkiye Aile Meclisi tarafından, geçtiğimiz Cuma Namazı sonrasında Türkiye geneli 47 Camide İstanbul Sözleşmesi'nin toplum yapımıza olan zararlarına dikkat çekmek amacıyla basın açıklamaları düzenlendi. Murat Ekinci, Türkiye Aile Meclisi adına yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Ekinci, İstanbul Sözleşmesi'nde yer alan 'toplumsal cinsiyet eşitliği' projesinin ahlak yapımız üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek; "Biz ülke olarak Müslüman ve Türk bir toplumuz. İstanbul Sözleşmesi, 'toplumsal cinsiyet eşitliği' adı altında cinsiyetsizlikle birlikte birtakım ahlaksızlıkları bize empoze etmeye çalışıyor. 6284 sayılı yasa da bu ahlaksızlıkların kanuni ayağını oluşturuyor. İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edilmesi ile birlikte toplumumuzda hızlı bir dejenerasyon yaşandı" ifadelerini kullandı.

'Toplumumuz bir uçuruma sürükleniyor'

Ülkemizde boşanma sayısının giderek arttığını da vurgulayan Ekinci, sözlerine şöyle devam etti:

"Günümüzde evlenen insanların sayısı azaldıkça boşanan insanların sayısı da artmaktadır. Türkiye genelinde 47 Cami avlusunda 'Türkiye Aile Meclisi' olarak basın açıklamaları düzenledik. Toplumu önceden uyarma görevimizi yerine getiriyoruz. Daha sonra yapılacak eyvahlar işe yaramayacaktır. Keşkeler ile devlet yönetilmez. İstatistikler gösteriyor ki toplumumuz bir uçuruma doğru gitmektedir"

 

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 01:35
  1. Türkiye Aile Meclisi
  2. Murat Ekinci
  3. İstanbul Sözleşmesi

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