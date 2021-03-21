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Ekonomi Türkiye, Afrikalı iş insanlarının radarında
Ekonomi

Türkiye, Afrikalı iş insanlarının radarında

Müstakil Sanayici İşadamları Derneğinin Güney Afrika Şubesi (Güney Afrika MÜSİAD) Başkanı Ebubekir Salim, “3 yıl içerisinde 500 Güney Afrikalı iş insanının Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlayacağız.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 15:10:00 -
Türkiye, Afrikalı iş insanlarının radarında

Güney Afrikalı iş insanlarına Türkiye’yi tanıtmak üzere “Türkiye’de Yatırım Fırsatları” başlıklı çevrim içi panel serisi başlatan Güney Afrika MÜSİAD Başkanı Salim, bu programın içeriği ve iki ülke arasında gelişen ilişkilerin geleceğini değerlendirdi. Salim, Türkiye’nin bölgeye ve Güney Afrika’ya yönelik ilgisinin, Güney Afrikalı iş insanları nezdinde de karşılık bulduğunu belirterek karşılıklı ticari ve ekonomik iş birliği potansiyellerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. İki ülke arasındaki karşılıklı ilişkilerin tek taraflı değil, karşılıklı büyümeye dayanması gerektiğini vurgulayan Salim, “Daha fazla Güney Afrikalı yatırımcıyı Türkiye’de görmek istiyoruz.” dedi. Salim, bu amaçla Güney Afrika iş dünyasını Türkiye’de yatırım fırsatlarını tanıtmak üzere Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ortaklığında çevrim içi panel dizisi başlattıklarını söyledi. Üç bölümden oluşan bu panel serisinin temel amacının, Güney Afrikalı iş insanlarını Türkiye’ye yatırım yapmaya teşvik etmek ve yatırım fırsatlarına doğru kaynaklardan ulaşmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Salim, “3 yıl içerisinde 500 Güney Afrikalı iş insanının Türkiye’ye yatırım yapmasını sağlayacağız.” dedi. İş dünyasında kalıcı ve güvene dayalı ilişki tesis etmenin yolunun yerel ortaklıklar kurmaktan geçtiğini vurgulayan Salim, “Güney Afrika’da MÜSİAD’ın temasta olduğu iş insanları, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 20’sine hitap eden bir kitle ile temas kurmakta.” dedi.

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