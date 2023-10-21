Türkiye-Afrika ekonomik ilişkilerine KADEME desteği

Kenya Nairobi Vali Yardımcısı ve Baringo Halk Konseyi Başkanları ve Bölüm Müdürleri geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret etti. Ziyaret rotaları arasında Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki KADEME ve TÜMOSAN fabrikaları vardı. Özellikle KADEME araçlarını yakından inceleyen Kenya Devlet Yetkilileri yeni bir ticari iş birliği sinyali verdi. Yol süpürme, çöp ve itfaiye araçlarına talebin arttığını belirten Kademe A.Ş Genel Müdürü Kenan Çelik, “Türkiye’de üretilen ürünlere talep her geçen yıl biraz daha artıyor. Yerli ve milli imkânlarla üretilen araçlarımızı şu ana kadar 45 ülkeye ihraç etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kenya ile ilişkilerimiz her geçen gün daha iyi bir seviyeye geliyor. İlerleyen yıllarda yurt dışı yatırımlarımızı da arttıracağız. Kenya’da kurulacak üretim tesisinin de ön görüşmelerini gerçekleştirdik.” Dedi.

Albayrak Grubu, Afrika ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği gücüne büyük katkı sunuyor. Bu çerçevede, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, Kenya Nairobi Vali Yardımcısı ve Nairobi Halk Konseyi Başkanları ile bir araya gelerek potansiyel iş ortaklıkları ve ticari ilişkiler konusunda fikir alışverişinde bulundu. Ayrıca, yetkililer DEİK Kenya Konsey Başkanı Ömer Karadeli'yi ziyaret ederek işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

2011 yılında başlayan yolculuk şimdi sektör liderliğine uzanıyor

2011 yılından bu yana faaliyet gösteren KADEME, Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde çevre temizliği için gerekli olan çeşitli araç ve ekipmanların üretim, geliştirme ve satışını gerçekleştiriyor. Şirket, yol süpürme araçları, çöp kamyonları, su tankeri, vidanjör, kanal açma ve temizleme araçları gibi ürünleriyle sektöre liderlik eden firmaların arasında yer alıyor. Bugün itibarıyla 45 ülkeye ihracat yaparak uluslararası alanda güçlü bir konuma sahip olan KADEME, ürün gamını sürekli olarak genişletip yerli üretimi destekleyerek, iş birliklerini güçlendiriyor.

KADEME, çevre temizliği konusunda tercih edilen bir marka olarak küresel sistemde önemli bir rol oynuyor. Şirket, yerli ve milli üretimi arttırma hedefi doğrultusunda adımlarını her geçen gün sıklaştırıyor. Bu bağlamda, Kenya ile güçlerini birleştirerek Afrika'da yeni yatırımlara imza atacak olan KADEME, Afrika'da çevre temizliği alanında önemli bir rol üstlenecek.



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