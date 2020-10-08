Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nda konuşan Erdoğan'dan Ermenistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’yı Türk dış politikasının gelecek dönemdeki önemli bir açılım alanı olarak kabul ediyor. 2002’de Afrika’daki 12 ülkede büyükelçilik düzeyinde diplomatik temsilciliği bulunan Türkiye’nin, bugün itibariyle 40 büyükelçiliği bulunuyor. Bu yakınlaşma ekonomik ve kültürel ilişkilere de yansırken Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 16 yılda 6 kat artarak 20 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nda, Türkiye ve Afrika arasındaki ekonomik ilişkiler masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, canlı bağlantı gerçekleştirdiği forumda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

- Şimdiye kadar 1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu salgın son 1 asrın en büyük sağlık krizlerinden biridir.

- Gerek sağlık altyapısındaki eksiklikler, gerekse küresel ticaret ve insan hareketliliğinin azalması nedeniyle Afrika kıtası çok ciddi kayıplar yaşıyor.

- Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve milletim adına, salgında hayatını kaybeden Afrikalı kardeşlerimiz için taziyelerimi sunuyorum.

- Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika ülkeleri kaderlerine terk edildi.

- Dünya sağlık Örgütü'nün güncel raporları kıta genelinde düşüşe işaret ediyor. Bu eğilimin 7 haftadır devam etmesi hepimiz için teselli kaynağıdır.

- Bu süreçler dostlukların da sınandığı kritik eşiklerdir.

- Din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik.

- Türkiye, salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olmuştur.

- Türk malı solunum cihazlarının maske ve tulumların Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıları görmekten gururluyuz.

- Lojistik sıkıntılara ve karantina önlemlerine rağmen Afrika'daki şirketlerimiz salgın döneminde özveriyle çalışmalarını sürdürdüler.

- Sağlık turizmi konusunda fiyat kalite açısından Türk sağlık sektörünün yıldızı giderek parlıyor.

- Afrika'daki projelerin değeri 70 milyar dolara ulaştı.

- Türkiye Afrika Sağlık Ortakları Platformu, sektörde kapsamlı ve kalıcı bir iş birliğine imkan sağlayabilir

- Vatandaşlarımızın sağlığından taviz vermeden ekonominin çarklarını da döndürmek gerekiyor.

- Yüz binden fazla Afrikalı emekçi, Türk yatırımcılar sayesinde istihdam imkanına kavuşmuştur.

- Bugün Türk firmalarının Afrika genelinde üstlendiği projelerin toplam değeri yaklaşık 70 milyar dolara ulaşmıştır.

- Müteahhitlerimiz başladıkları hiçbir işi yarım bırakmadıkları gibi, diğer yabancı şirketlerin yarım bıraktığı veya tamamlayamadığı işleri de rekor seviyede tamamlayıp teslim ediyor.

- Hayata geçirdiğimiz projelerle savunma sanayinde ülkemizin dışa bağımlılığını yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdük.

- Son 18 yılda TOKİ vasıtasıyla 900 bin yeni konut üreterek insanımızın kullanımına sunduk.

- Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır.

- Bin yılı aşan ortak tarihe rağmen maalesef Türkiye ile Afrika birbirine çok uzak görünüyordu. Ülkelerimiz arasına birçok suni engel örülmüş, ön yargılar hakikatlerin önüne geçmişti. İşe öncelikle bu ön yargıları yıkarak başladık.

- Dünyanın ilk yüz savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz.

- (Afrika) Kıta sathında 12 olan büyükelçilik sayımızı 42'ye, ticaret müşavirliklerimizin sayısını ise 26'ya yükselttik.

- Ermenistan'ın şımarık tavrı nedeniyle adeta kangrene dönen sorunun çözümü, işgalin son bulmasıdır.

- Türkiye olarak tüm kalbimizle, Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için yürüttüğü haklı mücadelesini destekliyoruz.