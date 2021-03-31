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Gündem Türkiye açık açık uyardı: Bu adımı atarsanız karşılığı olur!
Gündem

Türkiye açık açık uyardı: Bu adımı atarsanız karşılığı olur!

Türkiye ve ABD’nin yeni yönetimi arasında krizi derinleştiren konulara S-400, F-35, FETÖ ve PKK'dan sonra sözde Ermemi soykırımı iddiaları da girdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 07:14:00 - 2021-03-31 07:17:20
Türkiye açık açık uyardı: Bu adımı atarsanız karşılığı olur!

Ruanda ve Bosna-Hersek'te olduğu gibi mahkeme kurulup yargılama gerektiği, ama ortada yargı kararı olmadığı hatırlatıldı. ‘Soykırım’ ifadesinin 1947'den sonra ortaya çıktığı, geriye doğru işletilemeyeceği belirtildi. ABD’nin ‘soykırım’ ifadesini kullanması hâlinde ilişkilerin ağır bir yıkıma uğrayacağının altını çizdi. Son olarak ABD’nin böyle bir adım atması halinde Türkiye’nin de karşılık vereceği aktarıldı.

Diplomatik kaynaklar, “Bu konudaki hassasiyetlerimizi muhataplarımıza ifade ettik. ABD tarafı, ‘Evet bir baskı var ama böyle bir niyetimiz yok. Yunan basınına da o haberi (ABD’nin sözde soykırımı tanıyacağı) düzelttirdik’ dedi” açıklamasını yaptı.

Eski başkanları 'büyük felaket' demişti

24 Nisan tarihinde Biden’ın yapacağı açıklama merakla beklenirken, eski başkanlar Trump ve Obama yaşananları “Meds Yeghern” yani “Büyük felaket” olarak adlandırmıştı.

ABD Kongresi'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi ile Kongre'nin üst kanadı Senato 2019'da, 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan yasayı onaylamış ancak Trump bu kararları desteklemediğini açıklamıştı.

Erdoğan sert tepki göstermişti

Bu karara en sert tepki ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmişti. Kararın siyasi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik’i de kapatırız, Küreci’i de kapatırız” demişti.

(Türkiye gazetesi)

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