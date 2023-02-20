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Gündem Türkiye acı içindeyken CHP'den skandal çağrı
Gündem

Türkiye acı içindeyken CHP'den skandal çağrı

Türkiye deprem nedeniyle yaralarını sarmaya çalışırken, Millet İttifakı oy derdine düştü. CHP'li Erdoğan Toprak, seçim için çağrıda bulunurken 2 ayda vefat sayılarının kesinleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 19:11:00 -
Türkiye acı içindeyken CHP'den skandal çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken Millet İttifakı seçim derdine düştü.

"Parmakları boyansın"

Cumhuriyet gazetesine açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, depremzedelerin gittikleri ilden oy kullanmasını isterken parmak boyama işleminin de yeniden uygulanması çağrısında bulundu.

Vefat sayısını kesinleştirin çağrısı

Seçimlerin 18 Haziran'da olması durumunda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini 17-18 Nisan'da başlatılmasını isteyen CHP'li Toprak, gelecek bir iki ayda ise vefat sayılarının kesinleşmesi gerektiğini söyledi.

Toprak, "Afet bölgesinden başka illere göç eden seçmenlerin, bulundukları illerde asıl ikamet ettikleri ilin seçmeni olarak oy kullanmalarına hukuki zemin sağlanmalı, teşvik edilmelidir." dedi.


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"Vekil sayısı düşecek"

Göç veren illerdeki vekil sayısının düşeceğini söyleyen Toprak, depremzedeler için seçimde yurtdışı seçmen modelinin uygulanmasının olabileceğini belirtti. Toprak, "Depremzede göçmen seçmenler, YSK'nin ilan edeceği seçmen kütükleriyle, seçimden iki hafta veya bir ay öncesinden itibaren bulundukları yerdeki il ve ilçe seçim kurulunun belirleyeceği merkezlerde kendi illeri için oy vermeye başlayabilir" ifadesinde bulundu.

Tüm Türkiye birlik olup deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken Millet İttifakı, deprem üzerinden oy hesabı yapıyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, depremin ardından yaptığı açıklamda "Erdoğan buradan şamar yer" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber 7

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Yorumlar

eren

chp ve saz arkadaşlarının yegane derdi buradan oy devşirmek,felaketi kendi lehlerine avantaja çevirmek.her acı ve sevinçte olduğu gibi.ey unutkan yurdum insanı bu kafayı tanı.

Hakan Temür

Gençler Koray Aydın denen çakma ülkücüyü unutmayın bu adam 1999 depreminde bakan iken deprem bölgesine kendi fir maları üzerinden İnşaat malzemesi pazarlayan bir tüccardır bunlar için siyaset paradır.
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