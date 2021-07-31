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Ekonomi Türkiye AB’nin sınırda karbon düzenlemesine hazırlıklı olacak
Ekonomi

Türkiye AB’nin sınırda karbon düzenlemesine hazırlıklı olacak

Türkiye, Avrupa Birliğinin (AB) “sınırda karbon düzenlemesi” uygulamasının, AB’ye yönelik ticaret üzerindeki etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalar yürütecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 18:17:00 -
Türkiye AB’nin sınırda karbon düzenlemesine hazırlıklı olacak

Ticaret Bakanlığınca, Türkiye’nin, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek bir yol haritası niteliğinde olan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayımlandı.

Eylemler ortaya konulacak

Plana göre, Türkiye, “belirlenen sektörlerde ithalat fiyatının, eşyanın karbon içeriği dikkate alınarak belirlenmesi” olan AB’nin sınırda karbon düzenlemesine hazırlıklı olacak. Bu uygulamanın, AB ile ticarette ticari bir engele dönüşmemesi önem taşıyor. Plana göre, olası bir sınırda karbon düzenlemesinin Gümrük Birliği ile AB’ye sağlanan entegrasyona zarar vermemesini temin etmek amacıyla AB politikalarıyla uyumlu bir şekilde atılabilecek adımların değerlendirilmesine yönelik eylemler ortaya konulacak. AB’nin sınırda karbon düzenlemesinin Türkiye-AB ticareti üzerindeki etkilerinin sınırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Yol haritası oluşturulacak

Sınırda karbon düzenlemesine tabi olabilecek öncelikli imalat sanayi sektörlerinde sera gazı salımının azaltılmasını desteklemek amacıyla ülkenin yol haritası veya faaliyetleri belirlenecek. İlgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla atılması gereken adımları içeren bir yol haritası oluşturulacak ve bunları destekleyecek teşvik mekanizmaları kurulacak.

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