Türkiye ABD’yi dize getirdi, CHP anında döndü! Gürsel Tekin ‘diplomatik zafere’ kör kaldı

Türkiye Fırat’ın doğusunu ABD’nin desteğiyle işgal eden YPG/PKK terör örgütüne karşı 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Kısa süre içerisinde Resulayn veTel Abyad teröristlerin elinden kurtarıldı. Harekatta 700’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

ABD ve YPG dize getirildi!

Türkiye’nin güvenli bölge tezine sıcak bakmayan ve terör örgütü PKK’yı ‘Suriye Demokratik Güçleri’ gibi türlü isimler altında saklamaya çalışan ABD, Türkiye’nin kararlı tutumuyla Barış Pınarı Harekatı’nda ağır darbe alan terö örgütünü kurtarmak için Ankara’nın tüm tekliflerini kabul etmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı Türk heyeti ile Beştepe'de görüşen Pompeo ve Pence liderliğindeki ABD heyeti ‘güvenli bölge’ konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını belirterek YPG’nin 120 saat içerisinde sınırın 32 kilometre güneyine çekileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da güvenli bölge konusunda anlaşmaya varıldığını açıklayarak bunun bir ateşkes olmadığının altını çizdi.

CHP’liler anında döndü

Türkiye’nin hem sahada hem masada kazanması CHP’lileri ise adeta çılgına çevirdi. Harekatın başladığı günden itibaren "Esed’le görüşülmesi" dahil olmak üzere ‘barış’ ve ‘diplomasi’ yolunun benimsenmesi gerektiğini söyleyen CHP, Türkiye’nin bu akşam kazandığı diplomatik zaferi görmezden gelerek yine eleştiri oklarını yöneltti.

Gürsel Tekin ‘diplomatik zafere’ kör kaldı

Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin aynı tweet içerisinde kendisiyle çelişen ifadelere yer verdi.

“Harekatla değil akılcı diplomasi ile sorun çözülmeli dedik. dinlemediler.” diyen Tekin, Türkiye’nin akılcı bir diplomasi izleyerek ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile hem sahada, bu akşamki görüşmeyle de hem masada kazanmasını yok saydı.

Tekin şunları yazdı;

"Trump'ın ipiyle kuyuya inilmez dedik. Bölgenin dinamiklerine uygun davranın dedik. Bölgesel güvenlik ve istikrar Ankara - Şam hattından geçer dedik. Harekatla değil akılcı diplomasi ile sorun çözülmeli dedik. Dinlemediler. Ellerinde mektup oturuyorlar.

Eğer oturup bu harekattan önce Trump'ı dinleyeceklerine bizi dinleseler, ortak akla ve toplumsal fikir çeşitliliği imkan verseler, Trump'ın da, Rusya'nın da, Esad'ın da yapacakları belliydi. Hepsi ortadaydı. Bu rezalet yaşanmayacaktı."