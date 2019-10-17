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Türkiye ABD’yi dize getirdi, CHP anında döndü! Gürsel Tekin ‘diplomatik zafere’ kör kaldı

Türkiye’nin terör örgütü YPG’ye operasyon başlatmasıyla birlikte ‘barış’ havarisi kesilen CHP’liler, ABD heyeti ile yapılan bu akşamki görüşme sonucunda Türkiye’nin ‘güvenli bölge’ konusunda istediğini almasıyla anında dönüş yaptı. Sosyal medyadan zehir zemberek açıklamalarda bulunan CHP’li Gürsel Tekin aynı tweet içerisinde kendisiyle çelişti.

17 Ekim 2019 Perşembe 22:35
Türkiye ABD’yi dize getirdi, CHP anında döndü! Gürsel Tekin ‘diplomatik zafere’ kör kaldı

Türkiye Fırat’ın doğusunu ABD’nin desteğiyle işgal eden YPG/PKK terör örgütüne karşı 9 Ekim’de Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Kısa süre içerisinde Resulayn veTel Abyad teröristlerin elinden kurtarıldı. Harekatta 700’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildi.

ABD ve YPG dize getirildi!

Türkiye’nin güvenli bölge tezine sıcak bakmayan ve terör örgütü PKK’yı ‘Suriye Demokratik Güçleri’ gibi türlü isimler altında saklamaya çalışan ABD, Türkiye’nin kararlı tutumuyla Barış Pınarı Harekatı’nda ağır darbe alan terö örgütünü kurtarmak için Ankara’nın tüm tekliflerini kabul etmek zorunda kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da yer aldığı Türk heyeti ile Beştepe'de görüşen Pompeo ve Pence liderliğindeki ABD heyeti ‘güvenli bölge’ konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını belirterek YPG’nin 120 saat içerisinde sınırın 32 kilometre güneyine çekileceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da güvenli bölge konusunda anlaşmaya varıldığını açıklayarak bunun bir ateşkes olmadığının altını çizdi. 

CHP’liler anında döndü

Türkiye’nin hem sahada hem masada kazanması CHP’lileri ise adeta çılgına çevirdi. Harekatın başladığı günden itibaren "Esed’le görüşülmesi" dahil olmak üzere ‘barış’ ve ‘diplomasi’ yolunun benimsenmesi gerektiğini söyleyen CHP, Türkiye’nin bu akşam kazandığı diplomatik zaferi görmezden gelerek yine eleştiri oklarını yöneltti.

Gürsel Tekin ‘diplomatik zafere’ kör kaldı

Twitter hesabından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin aynı tweet içerisinde kendisiyle çelişen ifadelere yer verdi.

“Harekatla değil akılcı diplomasi ile sorun çözülmeli dedik. dinlemediler.” diyen Tekin, Türkiye’nin akılcı bir diplomasi izleyerek ‘Barış Pınarı Harekatı’ ile hem sahada, bu akşamki görüşmeyle de hem masada kazanmasını yok saydı.

Tekin şunları yazdı;

"Trump'ın ipiyle kuyuya inilmez dedik. Bölgenin dinamiklerine uygun davranın dedik. Bölgesel güvenlik ve istikrar Ankara - Şam hattından geçer dedik. Harekatla değil akılcı diplomasi ile sorun çözülmeli dedik. Dinlemediler. Ellerinde mektup oturuyorlar.

Eğer oturup bu harekattan önce Trump'ı dinleyeceklerine bizi dinleseler, ortak akla ve toplumsal fikir çeşitliliği imkan verseler, Trump'ın da, Rusya'nın da, Esad'ın da yapacakları belliydi. Hepsi ortadaydı. Bu rezalet yaşanmayacaktı."

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 22:35
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Fırat’ın doğusu
  4. ABD
  5. YPG/PKK terör örgütü
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. güvenli bölge
  8. mike pence
  9. Mike Pompeo
  10. SDG
  11. çekilme
  12. Mevlüt Çavuşoğlu
  13. Hulusi Akar
  14. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  15. Gürsel Tekin

YORUM YAZ

  • Alperen Alperen 4 dk önce
    Çaycı sen çay sat. Boşver diş politika senin seviyeni aşar.
  • Kürşat YÖRÜKOĞLU Kürşat YÖRÜKOĞLU 4 dk önce
    Operasyonu durdurun dediler durdu bu başarıysa ...........
  • ÖmerÖmer7 dk önce
    Allahım sen bunlara akıl ver yahu daha ne yapsın hükümet. Müdahele eder vayyy olmaz diyalogla çözülsün anlaşma yapılırbiz demiştik şu bu yahu bir de olumlu bakın Türkiye’nin Leh’ine bakın yeter ne biçim muhalefet yarın da Erdoğan istifa derlerse şaşmayın
  • misafirmisafir7 dk önce
    Her tür olumsuzların kaynağı chp.
  • MalatyalıMalatyalı9 dk önce
    Isiniz. Gucumuz. Uc. Kagitcilik gursel bey sizin gibi insanlar oldukça bu memleket iflah olmaz. Sagolsunlar. Ak parti biraz. Toparladi. Ama gene elinize. Firsat gecse hemen. Imefeyi getirsiniz. Siz bu memleketin imsalarini bir turlu. Sevemediniz
  • Mehmet SoyluMehmet Soylu9 dk önce
    Bırakın da herif zırvalasın, işi bu, ekmeğiyle oynamayın
  • AlpAlp10 dk önce
    Bükemediği bileği öpeceksin. TC.Batı’yı dize getirdi. ŞİMDİ İÇERDEKİLERİN YÜZLERİNİ GÖRMEK LAZIM.
  • DedeDede12 dk önce
    Yanlis bildigimiz bir konuyu acikligakavusturalim. Turkiyenin en buyuk sorunu sanirim chp olsa gerek. Bu chp oldugu surece Turkiyede şuurlu alternatif üreten bir muhalefet asla olmayacak. Bu Türkiye için çok büyük bir kayıp.
  • aliali12 dk önce
    Kör olacak tabi Erdoğanı alkışlayacak değil, zafere zafer derse politik kaybı olacağını düşünüyor
  • 12312315 dk önce
    Birileri uyandırmalı. Yoksa...
  • TURGUTTURGUT16 dk önce
    PKKYPG YE ZAMAN KAZANDIRIYORLAR. DEMEK KI PKKYPG NIN EGITIMLERINI TAMAMLATMAK ICIN AMERIKAN KAFIRI ZAMAN KAZANIYOR. BELKI DE SU ANDA AMERIKADA PKKYPG MILITANI KAFIRLERE HELIKOPTER VE SAVAS UCAGI PILOTLUGU EGITIMI VERIYORLARDIR. BU BIR BUYUK ISRAIL PROJESIDIR. AMA ISRAIL VE AMERIKAN VE AVRUPA VE RUS VE CIN KAFIRI BUNU BASARAMAYACAK, ALLAHIN IZNIYLE.

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