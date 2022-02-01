Türkiye-ABD arasında kritik temas! İşte Kalın ve Sullivan görüşmesinin detayları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede siyaset, ekonomi ve savunma konuları başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı, Ukrayna krizi, Ermenistan'la normalleşme süreci ve diğer bölgesel konular değerlendirildi.

Türkiye ve ABD arasında mutabık kalınan Ortak Stratejik Mekanizma'nın detayları ve konu başlıklarının konuşulduğu görüşmede, iki ülke arasında gerçekçi, planlı ve sürdürülebilir bir diyaloğu sağlayacak mekanizmanın bir an önce hayata geçirilmesinin önemi hatırlatıldı.

Rusya-Ukrayna krizi görüşüldü

Görüşmede, Ukrayna krizinin diyalog ve iş birliği yoluyla çözümüne yönelik çabaların ele alındığı belirtilerek NATO müttefiki olarak Türkiye'nin krizin aşılması için her türlü desteği vermeye devam edeceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat Perşembe günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yapacağı ziyaretin, sorunun diplomasi yoluyla giderilmesine katkı sağlayacağı vurgulanan görüşmede, Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin ve Azerbaycan-Ermenistan arasında kalıcı barışın sağlanmasının bölgenin istikrar ve refahı için önemli olduğu belirtildi.