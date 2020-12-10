"Türkiye AB üyesi olabilir" diyen Karamollaoğlu şart koştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dün partisinin genel merkez binasında düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair açıklamalar da yaptı.

Son günlerde gündemde olan tartışmalara değinen Karamollaoğlu Türkiye için "AB üyesi olabiliriz" değerlendirmesinde bulunarak şunları söyledi:

"Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan birisi AB zirvesinin yapılmasıdır. AB zirvesinde alınacak kararlar sonrası Türkiye’nin ciddi yaptırımlar ile karşı karşıya kalması söz konusu. AB Parlamentosunda şaşalarla karşılanmış bir ülkeydik şimdi ise tam tersi. Biz AB aşığı değiliz. AB üyesi bir Türkiye olabilir mi? Olabilir ama Türkiye İslam ülkeleri ile yaptığı anlaşmalara sadık kalacaksa bu olabilir. Bunu rahmetli Erbakan Hocamız söylemişti zamanında… Belirtelim ki biz Mavi Vatan, Doğu Akdeniz gibi konularda hükümetin yanındayız."