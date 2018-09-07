Türkiye-AB İş Dünyası’ndan 100 diyalog projesine destek

Türkiye-AB İş Dünyası Diyalogu projesi başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (Eurochambres) tarafından yürütülecek projeye Avrupa Birliği mali destek sağlayacak. Bu kapsamda 100’ün üzerinde proje hayata geçirilecek.

Projenin tanıtımı, TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Vekili M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanı Christoph Leitl ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals katılımıyla İstanbul’da yapılacak. Toplantıda ayrıca, Oda ve Borsa başkanları ile Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Rusya Federasyonu, Karadağ, Kosova, Belarus, Gürcistan Odalar Birliklerinin Başkanları ve temsilcileri yer alacak.