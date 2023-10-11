Türkiye-AB arasında yeni adımlar geliyor! Bakan Kacır'dan vize muafiyeti açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avusturya ve Türkiye'nin üretim ve yatırım ekosistemini karşılıklı genişletmeleri için Gümrük Birliği ve vize muafiyetinin en kritik iki alan olduğunu belirterek, "Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında son dönemde oluşan diyalog zeminiyle, bu iki kritik alanda somut adımlar göreceğiz" dedi.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ, DAYANIKLILIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen, "Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı"nda, iki ülke arasındaki ilişkilerin tarafların stratejik konumları, ekonomik potansiyelleri ve ortak çıkarları doğrultusunda derinliğini ve çok boyutlu yapısını kaybetmediğini söyledi. Avusturya'da yaşayan Türklerin iki ülke arasındaki bağların yapı taşlarından birini oluşturduğuna işaret eden Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Arzumuz, derin ve stratejik bağları iki ülke toplumunun ortak refahı için daha da güçlendirmek. Forum, karşılıklı ticaret ve yatırım ekosistemimizin gelişmesinde ve çeşitlenmesinde bir aşama olacak. Son 3 yılda dünyanın, Kovid-19, Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyon gibi zorlu sınamalara maruz kaldığı bir ortamda, Türkiye ekonomisi, dayanıklılığını bir kez daha gösterdi ve büyümesini sürdürdü."

"VİZE KOLAYLIĞI DA İLİŞKİLER AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Türkiye ve Avusturya arasındaki ekonomik ilişkilerin dünya dinamiklerine uygun bir gelişim içerisinde ve birbirini tamamlar nitelikte olduğuna işaret etti.

Olpak, Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonunun ve vize kolaylığının da ilişkiler açısından önemli olduğunu belirtti.

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DEİK Türkiye - Avusturya İş Konseyi Başkanı Burak Bilge de konseyin, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması, ortak yatırımların teşvik edilmesi, teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi ve üçüncü ilkelerdeki iş fırsatlarının belirlenmesi gibi hedefler doğrultusunda faaliyet gösterdiğini ifade etti.