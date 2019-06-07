Türkiye 571. maçına çıkıyor





İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - A Milli Futbol Takımı, Fransa ile yarın Konya'da yapacağı özel maçla 571. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 299'u resmi, 271'i özel 570 maçta, biri hükmen olmak üzere 216 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 243'ü deplasmanda, 247'si evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 751 gol attı, kalesinde 820 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 570 karşılaşmanın 489'unu Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.





- Hükmen galibiyet ve Kosova maçı





A Milli Futbol Takımı, geride kalan 570 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.



Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.





- 2019'daki beşinci maç





Ay-yıldızlı ekip, Fransa karşılaşması ile 2019 yılındaki beşinci maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 4 maçı da kazanmayı başardı.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip Antalya oynadığı özel maçlarda Yunanistan'ı 2-1, Özbekistan'ı da 2-0 mağlup etti.





- Şenol Güneş yönetimindeki 55. karşılaşma





A Milli Futbol Takımı'nın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş, ay-yıldızlı ekiple 55. maçına Fransa mücadelesiyle çıkacak.

Şenol Güneş yönetiminde 54 maçta milliler, 27 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. Türkiye, Güneş yönetiminde 82 gol atarken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 36 resmi maç yaptı. Türkiye, Güneş idaresindeki resmi maçların 22'sini kazanırken, 7'sini yitirdi, 7'sinde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 67 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gol gördü.





- Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 6. maç





A Milli Futbol Takımı, Fransa ile yapacağı maçla Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 6. kez sahaya çıkacak. Yaklaşık 5 yıl önce hizmete giren Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Letonya, Hollanda, İzlanda, Ukrayna ve İsveç maçlarından sonra 5. kez milli maça ev sahipliği yapacak.

Bu stattaki 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı takım, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde 4 gol gördü.



Konya'daki 42 bin kişilik statta ilk milli maç, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2016) A Grubu'nda Letonya ile oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Elemelerde A Grubu'nda Hollanda ile Konya'da yapılan karşılaşmayı 3-0, İzlanda maçını da Selçuk İnan'ın 89. dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazanan A Milli Takım, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti.

A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı statta konuk ettiği Ukrayna Milli Takımı ile 2-2 berabere kalırken, UEFA Uluslar Ligi'nde 17 Kasım 2018'de oynadığı maçta da İsveç'e 1-0 mağlup oldu.



