Türkiye 50 milyar dolar için gün sayıyor! Sona gelindi

Türkiye’nin ilk nükleer gücü olacak olan Akkuyu nükleer güç enerji santrali, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşa ediliyor. İlk ünitesi 2023'te devreye girecek santral, tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini, İstanbul'un ise elektrik talebinin yüzde 90'ını karşılayabilecek.

Cumhuriyet tarihinin tek kalemdeki en büyük yatırımı olan Akkuyu Nükleer Güç Enerji Santrali, enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, ülkenin gücüne güç katacak.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinin inşası planlandığı gibi adım adım ilerliyor. 4 reaktörden oluşan tesiste, her bir reaktör bin 200 megavat olacak.

Toplam kurulum gücü ise 4 bin 800 megavat olan santral, tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretebilecek.

Santral 9 şiddetinde depreme dayanıklı

Mersin'in Gülnar ilçesinde 2018'de temeli atılan santralde, ilk reaktör Cumhuriyetin 100'üncü yılında devreye girecek. İkinci, üçüncü ve dördüncü üniteler de birer yıl arayla hizmette olacak.

Deprem kuşağı dışında yer alan güvenli bölgede inşa edilen santral, 9 şiddetinde depreme dayanıklı olarak tasarlanıyor. Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salınımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek.

4 bin kişi için istihdam sağlanacak

Şantiye sahasında 25 binden fazla kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 80’i Türk.

Başta nükleer enerji, inşaat, elektrik elektronik olmak üzere 600’ü aşkın Türk mühendis burada ter döküyor.

Akkuyu, yerli teknoloji ve üretim kapasitesinin gelişmesi adına da öncü bir rol üstlenecek. Santral tam kapasite çalıştığında 4 bin kişi istihdam edilecek.

Ülke ekonomisine katkısı ise 50 milyar dolar olacak.

Nükleer enerji dünyada yaygın olarak kullanılıyor

Dünyada nükleer enerji yaygın olarak kullanılıyor. 440 reaktör aktif olarak faaliyet gösteriyor. Küresel enerji talebinin yaklaşık yüzde 10’u bu santrallerden karşılanıyor.

Son dönemde Avrupa Birliği nükleer enerjinin yeşil yatırım olarak kabul edilmesini onayladı. Fransa ve İngiltere de iklim değişikliği hedeflerini tutturmak için yeni nükleer santrallerin yapılacağını duyurdu.

Artan enerji talebinin karşılanması ve küresel emisyonların azaltılmasında nükleer önemli bir seçenek olarak bütün dünyanın önünde duruyor.