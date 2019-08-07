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Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Bu yıl, üçüncü çeyrek sonrası için şirket büyümelerinde ve kredi talebinde bir ivmelenme olmasını bekliyoruz. Bu süreçte hızlı bir kredi büyümesi ile hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
Türkiye 3.çeyrekte gaza basacak

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, bu yılın birinci çeyreğinde bankacılık sektörünün varlıklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 büyüdüğünü, Albaraka olarak varlıklarını yüzde 20,2 oranında artırarak bankacılık sektörü paralelinde bir büyüme sağladıklarını belirtti. Utku, “Bu yıl, 3’üncü çeyrek sonrası için şirket büyümelerinde ve kredi talebinde bir ivmelenme olmasını bekliyoruz, bu süreçte hızlı bir kredi büyümesi ile hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz” dedi.

“31 milyar TL’lik fon topladık”

Ürünlerini çeşitlendirerek kira sertifikası ve vaat gibi yenilikçi ürünlerle fon toplama tarafında başarılı bir görüntü çizdiklerini vurgulayan Utku, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre toplanan fonlarda yüzde 17’lik artışla 31 milyar TL’ye yakın bir hacme ulaştıkları bilgisini verdi. Utku, tüm müşterilerine kesintisiz destek sunmaya devam etmek için çıtayı sürekli yükselteceklerini belirterek, KOBİ’lere bu noktada ayrı bir önem atfettiklerini ve kendilerine gerek finansman gerek yenilikçi ürünler gerekse de tecrübe aktarımı yoluyla destek vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

“Birçok yeniliğe imza attık”

Utku, Albaraka olarak özellikle dijital alanda atılan adımlar ile büyük imkanlar yakaladıklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Albaraka Garaj’da edindiğimiz tecrübeler ile birçok yeniliğe imza attık. İnsha ile Avrupa’da dijital katılım bankacılığı hizmeti vermeye başladık. Bu iştirakimizin önümüzdeki süreçte hemen hemen tüm Avrupa’ya yayılmasını sağlamak istiyoruz. Böylece katılım bankacılığının tamamen dijital bire çehre ile Avrupa’da yayılmasını sağlamak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte bankamız gerek kendi bünyesinden gerekse de Albaraka Garaj vasıtasıyla destek verilen girişimcilerden gelen yeniliklere yönelmeye devam edecek.”

 

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 13:17
  1. Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku
  2. KOBİ

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