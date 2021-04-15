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Gündem Türkiye 3.9 büyüklüğündeki depremlerle güne başladı! Bir deprem de Çanakkale’nin Ayancık açıklarında meydana geldi
Gündem

Türkiye 3.9 büyüklüğündeki depremlerle güne başladı! Bir deprem de Çanakkale’nin Ayancık açıklarında meydana geldi

Kısa bir süre öncesinde İzmir’in Seferihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez bir deprem de Çanakkale’de yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 07:35:00 -
Türkiye 3.9 büyüklüğündeki depremlerle güne başladı! Bir deprem de Çanakkale’nin Ayancık açıklarında meydana geldi

Kısa bir süre öncesinde İzmir’in Seferihisar ilçesi yakınlarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez bir deprem de Çanakkale’de yaşandı. 

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

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