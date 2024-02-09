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Ekonomi Türkiye 32 milyon koltuk ayrıldı
Ekonomi

Türkiye 32 milyon koltuk ayrıldı

Yeniakit Publisher
2024-02-09 00:05:00 -
Türkiye 32 milyon koltuk ayrıldı

Havayolu şirketleri, 1-30 Haziran tarihleri arasında Türkiye için 32 milyon koltuk ayırdı.

2024 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilecek olan uçuşlara dair veriler, havayolu şirketleri ve tur operatörlerinin Türkiye'nin yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerine olan talebi gözler önüne seriyor. 1 Ocak - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılan planlamalara göre, toplamda 32 milyon koltuk Türkiye'ye tahsis edilmiş durumda.

Öte yandan, İspanya merkezli Mabrian tarafından derlenen verilere göre, en çok uçuş planlanan ilk 10 ülke listesinde Amerika birinci sırada yer alıyor. Amerika, toplamda 83 milyon koltuğa sahipken, İspanya ise 53 milyon koltukla dördüncü sırada bulunuyor.

Uçuş planlarına göre en çok koltuk ayrılan ilk 10 ülke ise şu şekilde sıralanıyor:

Amerika: 83.540.022 koltuk

İngiltere: 72.806.356 koltuk
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Almanya: 53.650.569 koltuk

İspanya: 53.402.095 koltuk

BAE: 41.829.422 koltuk

Fransa: 41.148.774 koltuk

İtalya: 39.233.697 koltuk

Çin: 35.125.071 koltuk

Türkiye: 32.514.540 koltuk

Japonya: 28.851.733 koltuk

Kaynak: airporthaber.com

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