Türkiye 2021 yılına damga vurdu! Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde önemli gelişmeler

2021 yılında en çok koşulan alanlardan biri de savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yaşanan gelişmeler oldu. Türk Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) yakaladığı ihracat başarısı ile tüm dünyada adından söz ettirirken yurt içinde de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yerli üretimler hız kazandı.

İşte gün gün 2021 yılında savunma, havacılık ve uzay sanayisinde yaşanan önemli gelişmeler:

8 Ocak

Türkiye’nin ilk beşinci nesil uydusu Türksat 5A, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

23 Ocak

MİLGEM Projesi’nin beşinci gemisi, İ sınıfı fırkateynlerin ilki TCG İstanbul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle denize indirildi.

31 Ocak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, her bir F-16 savaş uçağı başına 1.200-1.500 adet yapısal parçanın yenilendiğini böylece uçakların yapısal ömrünün 8.000 saatten 12.000 saate çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

2 Şubat

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Mütevelli Heyeti tarafından alınan karar ile Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, vakfın ilk Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

9 Şubat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nı açıkladı.

12 Şubat

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın (SİDA) prototip üretimi tamamlandı ve suya indirildi.

25 Şubat

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ), T-129 Egemen Projesi kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) için ürettiği ilk ATAK Faz 2 helikopteri teslim edildi.

26 Şubat

Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Portatif Hava Savunma Sistemi, gerçekleştirilen test atışında hedefi başarıyla vurdu.

2 Mart

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Türk savunma ve havacılık sanayisinin açık veya gizli ambargolarla hedef alındığının vurgulandığı toplantıda, daha güçlü ve sistematik çalışmanın, kurumlar arası koordinasyonun ve maliyet etkin yönetimin önemine dikkat çekildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye-Katar Ortak Askeri Komitesi toplantısı için bulunduğu Doha’da Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el Ganim ile “Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye’de Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme”yi imzaladı.

9 Mart

HİSAR-O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi’nin, test atışında, hedefini doğrudan vurup imha ederek, testi başarı ile tamamladı. HİSAR A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi teslim edildi.

27 Mart

Baykar’ın geliştirdiği AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) 3’üncü prototipi de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

31 Mart

Gana Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Otokar üretimi 40 adet COBRA II 4×4 taktik tekerlekli zırhlı aracın, Gana Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini açıkladı.

14 Nisan

Göktuğ projesi kapsamında geliştirme çalışmaları devam eden Bozdoğan Görüş İçi Hava-Hava Füzesi’nin uçaktan yapılan ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi.

22 Nisan

Roketsan tarafından yeni geliştirilen ve Mini Akıllı Mühimmat ürün ailesinin yeni üyesi olan MAM-T, Bayraktar AKINCI TİHA’dan yapılan atışında hedefi başarıyla vurdu.

5 Mayıs

ALTAY tankına entegre edilmek için geliştirilen BATU motoru ilk kez çalıştırıldı.

19 Mayıs

Seri üretimden çıkan S-1 kuyruk numaralı ilk Bayraktar AKINCI TİHA’nın, ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştirildi.

24 Mayıs

24 adet Bayraktar TB2 SİHA’nın Polonya’ya ihracatı için Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sözleşme imzaladı.

18 Haziran

Roketsan tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı.

10 Temmuz

HİSAR A+ Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, tüm unsurlarıyla TSK’ya teslim edildi. HİSAR O+ Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha etti.

18 Ağustos

Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında Karadan Karaya Seyir Füzesi (Kara ATMACA) Projesi Sözleşmesi imzalandı.

29 Ağustos

Bayraktar AKINCI TİHA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı bir törenle TSK’ya teslim edildi.

6 Eylül

Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında çeşitli parçaların üretim süreci başladı.

27 Eylül

BAYRAKTAR TB2 SİHA’lar, Türkmenistan’da gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında görüntülendi.

3 Ekim

Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü mini füze METE’nin test atışı yapıldı.

14 Ekim

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, toplandı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıda TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.

20 Ekim

TUSAŞ tarafından geliştirilen AKSUNGUR Yüksek Faydalı Yük Kapasiteli İHA’nın Türk Deniz Kuvvetleri’ne ilk teslimatı yapıldı.

24 Ekim

ŞİMŞEK Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi’nin güdümlü füze versiyonu geliştirildi ve yapılan atış testinde başarı kaydedildi.

27 Ekim

Baykar, Bayraktar TB2 SİHA’nın ihracatı konusunda yeni bir ülke ile anlaşma imzaladı. Bayraktar TB2 ihraç edilen ülke sayısı 13’e ulaştı.

6 Kasım

ASELSAN, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi SİPER ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi.

26 Kasım

Bayraktar TB2 SİHA, 400 bin uçuş saatini geride bıraktı.

2 Aralık

MKE A.Ş. tarafından geliştirilen 76/62 mm Millî Deniz Topu’nun ilk test atışı yapıldı.

3 Aralık

Kabul faaliyetleri tamamlanan yeni AKINCI TİHA’lar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

16 Aralık

MELTEM III Projesi kapsamında 2 adet P-72 Deniz Karakol Uçağı daha Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın hizmetine girdi.

19 Aralık

Türksat’ın bu yıl uzaya ulaşan 2. uydusu olan Türksat 5B, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü’nden fırlatıldı.

22 Aralık

SSB, MİLGEM 6, 7 ve 8'inci gemiler için ihale sürecini başlattığını duyurdu.

24 Aralık

Orta İrtifa Hava Savunma Füzesi HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etmeyi başardı.

Kaynak: Sputnik