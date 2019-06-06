Türkiye 2000 cami açtı, Batı medyası hazmedemedi!

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Türkiye'nin gelişmesi ve kendisine kardeş coğrafyalara yaptığı yardımlar, başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere Haçlı Batılı ülkelerde endişeye sebep olurken, bu ülkelere bağlı olarak yayın yapan Batı basını da Türkiye'yi hedef göstermeye devam ediyor.

Batı basının, dünya genelinde Türkiye tarafından inşa edilen camilerle ilgili haberleri, Türkiye’nin Müslümanlarla kurduğu ilişkiden duydukları rahatsızlıkları gözler önüne serdi.

Türkiye'nin Arnavutluk’ta Balkanların, Gana’da Batı Afrika'nın, Kırgızistan’da Orta Asya'nın ve ABD/Maryland’de Kuzey/Güney Amerika'da türünün en büyük camisini inşa etmesini masaya yatıran The Atlantic, “Bunlar sadece iyi niyetten mi?” diye sordu. Türkiye’nin inşa ettiği camilerle ilgili dünya basının haberlerini derleyen gazeteci Ömer Faruk Görçin, sayıları 2000’i bulan Türk camilerinin Venezuela ve Küba’ya kadar yayılmakta olduğunun vurgulandığı yazıda, “Türklerin yaşadığı bölgelerdeki camilerde, cuma hutbelerinin Ankara'dan gelmesi”nin rahatsızlığa neden olduğunu söyledi.

The Atlantic’in yazısı hakkında sosyal medya hesabından bilgi vermeye devam eden Görçin, Türkiye’nin eleştirildikten sonra, “Almanya hariç tüm ülkeler de bu Türk camilerini memnuniyetle kabul ediyor” ifadesine yer verildiğini ve bir de sistemde bulunduklarını belirtti.

“Vehhabilerin değil Türkiye’nin yardımını tercih ederim”

“Almanya ve Diyanet meselesi çok derin, o konu hakkında bence belgesel çekilmeli” yazan Ömer Faruk Görçin, yazı hakkında şu bilgiyi verdi:

“Almanya’nın şunlardan endişelendiği belirtilmiş: Diyanet’in Almanya’daki toplumsal fay hatlarını büyütmesi ve Türk camilerinin casusluk faaliyeti yürütmesi.

Burası önemli: Balkanlar’ın en büyük camisinin yapıldığı Tiran’ın belediye Başkanı, bölgedeki Suudi destekli Vehhabi propagandayı hatırlatarak, ‘Yardımın başka yerden değil de Türkiye’den geldiğini görmekten memnunum’ diyor.

“Müslümanlarla ilişkinizi kesme vakti geldi”

Burası da çok önemli: Alman yetkili şunları söylüyor; Artık Türkiye ile Almanya’ki Müslüman toplulukların ilişkini kesme vakti geldi.

Bakın Türkiye ile gurbetçilerin ilişkilerini kesmeyi amaçlayan Alman yetkili Markus Kerber, Ankara’ya gelip şunları söylemiş: Sizin Türkleriniz artık bizim Türklerimizdir.”

Görçin son olarak, yazının, “Genel itibariyle Türkiye, yumuşak gücünü camiler, tarihi eserler ve sosyal yatırımlar yoluyla yapıyor. Dikkat edin.” ifadeleriyle sonlandığını belirtti.

“Erdoğan’ın Avrupa’daki uzun kolu”

Lorenzo Vidino tarafından kaleme alınan, “Erdoğan’ın Avrupa’daki uzun kolu” isimli yazı hakkında da bilgi veren gazeteci Görçin, “Böyle yazılara da sık sık denk geliyorum.” dedi ve Türkiye’nin yurt dışındaki kültürel faaliyetlerinden ve gurbetçilere yönelik seçim çalışmalarından bahsettiğini söyledi.