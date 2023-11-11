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Ekonomi Türkiye 180 ülkeyi "ambalajladı"
Ekonomi

Türkiye 180 ülkeyi "ambalajladı"

Yeniakit Publisher
2023-11-11 13:55:07 - 2023-11-11 13:55:06
Türkiye 180 ülkeyi "ambalajladı"

Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren firmalar Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alırken üretimden satışlarını artırmaya devam ediyorlar.

Türkiye’nin en büyük 1000 sanayi kuruluşu arasında yer alan ambalaj sektörünün temsilcileri üretimden satışlarını yüzde 145,45, çalışan sayılarını da yüzde 3,58 yükseltti. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Her geçen yıl büyümesini sürdüren ambalaj sanayimiz Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Gelecek yıllarda Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında sektörümüzden çok daha fazla firma yer alacaktır. Sektörümüzün ülkemizin büyümesine çok daha fazla katkı verebileceğine yürekten inanıyoruz.” dedi.

Daha fazla çalışmak gerek

Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren firmaların Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer aldığına dikkat çeken ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Ambalaj sektörümüz Avrupa standartlarındaki üretimi sayesinde dünyanın 180 ülkesine ürünlerini gönderiyor.

Her geçen yıl büyümesini sürdüren ambalaj sanayimiz Avrasya’nın ambalaj merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında ambalaj sektörünün pazar büyüklüğünü 28 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarmayı, kişi başı tüketimi 325 dolardan 380 dolara, ihracatımızı ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" yorumunu yaptı.

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