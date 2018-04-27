Türkiye 10 yıl boyunca büyümeyi sürdürecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin fiili kapasitede sona dayandığını, hükümet olarak verdikleri desteklerle ve teşviklerle yeni yatırımları, yeni kapasite artırımlarını desteklediklerini belirterek, “2018 böyle olacak, yapılan çalışmalar sonucunda görüyoruz ki önümüzdeki 10 yıl boyunca Türkiye hep aynı hareketlilik içinde olacak, hep aynı büyüme oranları civarında ve etrafında olacak” dedi.

Zeybekci, İslam Kalkınma Bankası Grubu ve Türk Eximbank ortaklığıyla İzmir’de bir otelde düzenlenen “İhracatçı ve Yatırımcı Zirvesi”nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin tüm hücreleriyle, imkanlarıyla ve kaynaklarıyla seferberlik içinde olduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi.

TAŞIN SUYU ÇIKARILACAK

İslam Dünyası ve Türkiye’nin birbirine benzediğini belirten Bakan Zeybekci, “Bizde bir laf vardır, ‘taşı sıksan suyu çıkarır,’ bu bir güç göstergesidir. Taşı sıkıp su çıkarmak demek, ekonomi demek, yatırım demek, üretim demek, büyümek demek ama bu aynı zamanda farklı bir güç. Eğer siz bunu büyümeye, üretime, istihdama, ekonomiye çeviremediğiniz zaman o taş sıkma başka şeye geçer” dedi.

Zeybekci, Kur’an-ı Kerim’de yüzlerce yerde insanlara akıl verildiğini ve bunun kullanılması gerektiğinin vurgulandığını hatırlatarak, “Onun için tek bir alternatifimiz var, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize gösterdiği muasır medeniyet yolculuğunun tüm İslam aleminde gerçekleşmesi. Biz büyümek zorundayız, biz yatırım yapmak zorundayız, biz istihdam artırmak zorundayız ve üretmek zorundayız. Refahı artırıp, refahı paylaşmak zorundayız. Onun için Müslüman ülkelerin gerçek gündemi yatırım, istihdam ve ihracat olmalı” dedi.

Dünyanın bilgiyi, teknolojiyi ile patenti üreten ve üretmeyenler olarak ikiye ayrıldığını, Türkiye ve İslam dünyasının üretim tarafında olması gerektiğini dile getiren Zeybekci, “Bunun için de kendi tüketim alışkanlıklarımızı belirleyebilecek, kendi dağıtım ve tüketim kanallarını kontrol edebilecek her şeyimiz var. Kardeşliğimiz var, geçmiş tarihimiz var, iklimimiz var” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye badirelere rağmen 2017 yılında dünyada G-20 üye ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke, Hindistan ve Çin’i geçtik. Yüzde 7,4’lük büyümenin yarısından fazlasını özel sektör yatırımları ve ihracat eliyle yaptık. Büyümenin geldiği nokta son derece sağlıklı. 2018 yılında birinci çeyrekle ilgili doneler ortaya çıkmaya başladı. Çok büyük bir ihtimalle yüzde 7’nin oldukça üzerinde, yüzde 7,5’lara yakın bir yerde bir büyüme rakamı yeniden yakalayacağız. Yine reel sektör, özel sektör, yatırım, üretim ve ihracatın katkısıyla bu büyümeyi yakalayacağız. 2018 yıl sonu itibarıyla ihracatta koymuş olduğumuz 169 milyar dolarlık hedefi, 170 milyarın oldukça üzerine çıkarak revize yapacağız ve yeniden kıracağız.”